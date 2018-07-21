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Хердур Магнуссон: «Играть за ЦСКА — все равно что реализовать свою давнюю мечту»
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Хердур Магнуссон: «Играть за ЦСКА — все равно что реализовать свою давнюю мечту» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о том, к чему ему предстоит адаптироваться в московской жизни. Игрок сборной Исландии перешел в армейский клуб из «Бристоль Сити».
— Чем отличается жизнь футболиста в Москве?
— Самая большая разница — это московский трафик. Он действительно невыносимый, и это является проблемой. Но к трафику тоже можно привыкнуть. Что касается футбола, он немного отличается от того, в который я играл раньше. Тем не менее, уровень очень хороший. Надеюсь, что быстро адаптируюсь и у меня не возникнет никаких проблем.
— Чемпионат мира только завершился, а вам через несколько дней играть за трофей. Откуда брать эмоции?
— Я все еще не могу поверить, что нахожусь в Москве и играю за ЦСКА. Выступать за армейцев — это все равно что реализовать свою давнюю мечту. Когда она в один день становится реальностью и ты не можешь в нее поверить. Ты как будто живешь во сне и это происходит не с тобой.
Что касается сборной, играть за нее, это мечта с детства. Она реализовалась и я тоже очень доволен. Выступления в двух таких командах пока не укладывается в голове. Я очень горд.
— Насколько сегодня чувствовался недостаток сыгранности с партнерами?
— Я не волнуюсь за взаимопонимание. Мы с партнерами находимся в процессе становления, и я не вижу больших проблем в этом. Первый матч был самым трудным — нужно было сыграться, но теперь это позади и я примерно понимаю куда мы движемся, какие тактические задачи перед нами стоят, что я могу дать партнерам, а что они мне. Дальше уровень взаимопонимания будет только улучшаться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)
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