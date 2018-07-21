Женщины беременеют во время вынашивания ребёнка

Можно ли забеременеть, если вы уже беременны? Двойная беременность называется «суперфетацией» (superfetation). Она случается, хоть и невероятно редко. Дети рождаются одновременно, но при этом один из них будет старше другого. Официально зарегистрировано десять таких случаев. Впрочем, некоторые учёные считают, что часть из них может быть замаскирована под рождение близнецов.

Способность к зачатию у женщин очень сильно варьируется. Некоторые стремятся забеременеть, в то время как другие делают всё, чтобы избежать этого. Одним зачать ребёнка невероятно легко, другие вступают в настоящую битву за будущего малыша и вынуждены искать альтернативные варианты оплодотворения — например, ЭКО.

По мнению экспертов, наиболее восприимчивы к суперфетации женщины, получающие гормональную терапию для повышения фертильности в процессе ЭКО, пишет Mirror.

Повторно забеременеть можно, когда яйцеклетка оплодотворяется спермой, в то время как другая оплодотворённая яйцеклетка уже растёт в утробе матери. От того, насколько велика разница в сроках имплантации эмбрионов, будут зависеть и различия между ними.

История Джулии Гровенбург

Джулия Гровенбург из Арканзаса испытала беременность во время беременности на себе. Она и её муж Тодд отчаянно хотели иметь ребенка, и, наконец, зачали его. Однако через две с половиной недели организм «задумал» нечто другое, хотя шансы на успех в этом случае — один к миллионам.

Джулия родила обоих младенцев одновременно. Но сам процесс беременности заставил её поволноваться.

Акушерско-гинекологический центр ГКБ №36 «За 30 лет работы нашего врача он никогда не видел ничего подобного», — рассказывает Юлия. — «Никто не мог ответить на мои вопросы, а я даже не знала, как их сформулировать. Никто не сталкивался с такой беременностью раньше».

Изрядно нанервничавшись, Джулия родила через кесарево сечение двух здоровых детей, Джиллиан и Хадсон, задолго до назначенного срока родов.

В мире животных

Явление суперфетации — казуистика для женщин. Но в мире животных оно очень распространено. Впервые о нём ещё в четвёртом столетии до рождества христова заговорил Аристотель. Он заметил, что у зайцев часто бывают помёты, состоящие из множества как здоровых, так и недоношенных зайчат. Аристотель пришёл к выводу, что недоношенное потомство меньше времени провело в утробе матери. Он предположил, что младшие потомки из помёта — результат второй беременности, наступившей во время уже протекающего процесса вынашивания эмбрионов.

Барсук, американская норка, пантера, буйвол — вот лишь несколько примеров млекопитающих, у которых суперфетация хорошо документирована. В статье в журнале Nature Communications сообщалось, что суперфетация часто встречается у европейского коричневого зайца. Журнал делает вывод, что суперфетацию можно причислить к механизмам эволюционной адаптации, позволяющим виду выживать в меняющихся внешних условиях.

Но если суперфетация у некоторых животных — норма, то у человека она является редкой репродуктивной аномалией и происходит случайно.

Три условия суперфетации

Для того, чтобы забеременеть во время беременности, должны произойти три, казалось бы, невозможные вещи.

Первое: во время беременности должна происходить овуляция, что практически невозможно.

Когда женская клетка оплодотворяется спермием, то часть её, называемая жёлтым телом, начинает активно расти и выделять гормоны, которые в конечном счёте блокируют созревание яйцеклеток. Беременный организм как бы отправляет яичники в спящий режим, поэтому овуляция во время беременности не происходит. Со временем эта эндокринная роль жёлтого тела переходит к плаценте. Поэтому, строго говоря, овуляция может произойти только тогда, когда ни жёлтого тела, ни плаценты нет.

Это может случится тогда, когда по каким-то причинам происходит задержка имплантации эмбриона: жёлтое тело уже перестает блокировать функцию яичников, а плацента ещё не сформировалась.

Global Look Press/Jacek Sopotnicki/imagebroker.com Отсюда — небольшая разница в возрасте будущих младенцев, не превышающая, чаще всего, трёх недель.

Вторая из почти невозможных вещей: сперматозоиды должны как-то найти свой путь через уже заполненную «старшим» эмбрионом матку к маточным трубам. Учитывая «нежность и пугливость» сперматозоидов, всё это — крайне сложное мероприятие.

И, наконец, третье: «непланово» оплодотворённая яйцеклетка должна потеснить уже развивающийся эмбрион (своего будущего старшего братика или сестру) и успешно имплантировать себя в ничего не подозревающую матку.

Шансы всех трёх процессов, без сомнения, чрезвычайно малы, о чём свидетельствуют очень редкие сообщения о суперфетации у людей в медицинской литературе.

Неудивительно, что эти истории чаще происходят с женщинами, которые проходили лечение от бесплодия. В этом случае репродуктивный цикл женщины готов примирится с событиями, через которые ему обычно не приходится проходить.