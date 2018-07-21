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«Неприлично счастливые»: Ивана Телегина и Пелагею приняли за молодоженов
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«Неприлично счастливые»: Ивана Телегина и Пелагею приняли за молодоженов 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин посетили светское мероприятие, снимки с которого разлетелись по сети. Уверенные, что звездная семья переживает сейчас непростое время, поклонники принялись внимательно изучать мельчайшие эмоции на лицах знаменитостей и были удивлены, что пара смотрела друг на друга влюбленным взглядом в лучших традициях молодоженов.
На звездную пару певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина редко когда можно полюбоваться — к огорчению поклонников семья редко выходит в свет и предпочитает без нужды не распространяться о своей личной жизни. А после скандальной выходки спортсмена, о которой поклонники никак не забывают, к ним и вовсе приковано особенное внимание со стороны общественности.
Однако супруги стойко демонстрируют идиллию, и их недавнее появление на светском мероприятии — не исключение. И обыватели, ожидающие увидеть признаки разлада в семье, вынуждены были признать свое поражение. На всех фотографиях, которые распространились по сети, Иван и Пелагея смотрят друг на друга нежным взглядом и постоянно улыбаются.
Очарованные таким проявлением чувств поклонники принялись восторгаться любовью своих кумиров, которая была видна невооруженным взглядом. «Они такие милые, так улыбаются» «Ох, как не нравятся эти снимки — на них они ну просто неприлично счастливые» «Удивительно, что Пелагея так улыбается, я бы не смогла простить» «В их глазах все написано» «Приятно посмотреть на эту пару! Вот это чувства»
Примечательно, что не так давно поклонники заподозрили Пелагею в маммопластие, удивившись невесть откуда взявшимся объемам бюста, и ехидно посмеялись, что такие меры, несмотря на кажущуюся эффективность, любовь мужа таки не вернут.
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