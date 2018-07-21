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Гала-ужин «Обнаженные сердца»: певице Валерии посоветовали переодеть мужа
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Гала-ужин «Обнаженные сердца»: певице Валерии посоветовали переодеть мужа 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Валерия и Иосиф Пригожин
Фото: архив пресс-службы
Гала-ужин фонда «Обнаженные сердца» организованный Натальей Водяновой и послом Катара в Доме Пашкова, собрал немного звездных гостей. И конечно же на таком мероприятии был предусмотрен строгий дресс-код — исключительно вечерняя группа нарядов. Получилось ли у Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина ему соответствовать?
Комментарий эксперта:
Алена Скоробогатова,
блогер, стилист, автор онлайн-курса «Твой персональный стиль».
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Как же грустно смотреть на русских мужчин! Ну как можно рядом с леди Валерией выглядеть так, будто ты дальнобойщик фуры Владивосток-Москва?
Почему публичные люди не знают основ стилистики и того, как выстраивается имидж-пара?
Валерия как всегда ярчит и делает это неплохо. Но вот мужа я бы на ее месте переодела.
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