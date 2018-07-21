Гала-ужин «Обнаженные сердца»: певице Валерии посоветовали переодеть мужа

Фото: архив пресс-службы

Гала-ужин фонда «Обнаженные сердца» организованный Натальей Водяновой и послом Катара в Доме Пашкова, собрал немного звездных гостей. И конечно же на таком мероприятии был предусмотрен строгий дресс-код — исключительно вечерняя группа нарядов. Получилось ли у Валерии и ее супруга Иосифа Пригожина ему соответствовать?

Комментарий эксперта:

Алена Скоробогатова,

блогер, стилист, автор онлайн-курса «Твой персональный стиль».

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Как же грустно смотреть на русских мужчин! Ну как можно рядом с леди Валерией выглядеть так, будто ты дальнобойщик фуры Владивосток-Москва?

Почему публичные люди не знают основ стилистики и того, как выстраивается имидж-пара?

Валерия как всегда ярчит и делает это неплохо. Но вот мужа я бы на ее месте переодела.