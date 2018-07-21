Россиянка сломала шлакбаум, чтобы не платить за парковку

Как говорится, русская баба в горящую избу войдёт, коня на скаку остановит и придумает тысячи вариантов, как сэкономить на различных платных услугах. Не повод ли для гордости за всех русских женщин?) Вот собственно и само видео, которое стало популярным за несколько часов и люди удивляются смекалке «героини». Как вам такие автоновости? Обычно на подобных видео светятся мужчины, но по всей видимости, женщины решили не уступать мужчинам в оригинальных поступках. О девушке практически ничего не известно кроме того, что она из России и на камеру попали номера её автомобиля. Девушка в спортивном костюме, из чего можно предположить, что она после тренировки в фитнес-клубе и решила продемонстрировать свои мышцы.