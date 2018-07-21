В Челябинской области предложили ввести идентификаторы для незамужних

Жительница Копейска (Челябинская область) выступила со смелой инициативой — ввести идентификаторы для незамужних мужчин и женщин.

Она предложила одиноким людям носить специальные метки — так, по мнению автора инициативы, им будет проще знакомиться и вступать в близкие отношения.

«Вдохновившись Таиландом (там девушки носят цветок на голове: если замужняя — с правой стороны, если в поиске — с левой), задала себе вопрос: у нас столько одиноких сердец вокруг, почему бы девушкам и парням не носить браслетик, например, зелёного цвета, что означать будет зелёный свет для знакомства? Прикольно же?» — написала анонимная копейчанка в паблике «Подслушано Копейск» «ВКонтакте».

Как сообщает корреспондент « АиФ — Челябинск», другие подписчики сообщества сразу обратили внимание автора инициативы на географическую ошибку: цветы за ухом носят на Гавайях. Причём его размер имеет значение — чем больше цветок дерева хау за правым ухом, тем больше женщина готова к амурным приключениям. Но, в целом, отнеслись к смелой с большой долей юмора.

«Хоть пакет зелёный на голову одевай!» — «Да о чём Вы говорите! У нас даже замужние кольца не носят. Фиг знает к кому подкатывать» — написали копейчане.

Однако если случайное предложение найдёт отклик у молодых жителей горняцкого города, оно может перевернуть сложившуюся традицию межполовых отношений. Ищущим пару одиноким людям будет проще разглядеть «собрата по несчастью» в уличной толпе и вступить в знакомство. Другой вопрос, к чему это может привести? Поди объясни лицу противоположного пола с таким же браслетиком, что ты ищешь встречи, но не с ним?