«Как вы исхудали»: Собчак выглядит как юная девушка

Ксения Собчак в соцсетях, пожалуй, одна из самых атакуемая хейтерами звезд. Каждый ее снимок обычно подвергается критике. И чаще всего подписчики обсуждают внешность телеведущей. Ей ставят в упрек, что она не может выглядеть, как ее звездные подружки: ноги не тощие, руки не подкаченные, стальным прессом похвастаться не может и т.д. А последние несколько месяцев поклонники обсуждали возможную вторую беременность Собчак — слишком уж поправилась она, отмечали в комментариях к фотографиям. Однако сегодняшним снимком Ксения ответила всем разом.

В своем микроблоге Собчак выложила кадр, на котором она запечатлена в голубых джинсах и белой футболке. Телеведущая выглядит, как подросток. И подписчики не скупились на комплименты. «Как хорошо похудела!», «Как же я мечтаю о такой фигуре, Ксения», «Ксения Анатольевна, вы помолодели просто прелесть, выглядите как 17 летняя девочка!», «Ксюша, тощая! Очень очень! Но любить тебя не перестанем никогда! Хорошего человека должно быть… достаточно», «Ксения! Как вы сильно исхудали! Но как вам хорошо!», — пишут в комментариях.

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