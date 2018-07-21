Алина Алексеева: Не боюсь, что не успею родить!

Молодая актриса Алина Алексеева уже давно покорила российского зрителя благодаря своим ролям в таких сериалах, как «Вечный отпуск», «Кухня» и «Ольга». А недавно артистка приступила к съемкам в новом проекте для телеканала СТС под названием «Пекарь и красавица». Об этом сериале и жизни вне съемочной площадки звезда телеэкрана рассказала в интервью нашим корреспондентам.

— «Пекарь и красавица» — это история о простом парне-пекаре, который по счастливой случайности познакомился с суперзвездой, — рассказывает 29-летняя Алина. — Это девушка-модель, наследница огромного состояния. Ее играет Аня Чиповская . А мне досталась роль обиженной подружки этого парня, которая встречалась с ним пять лет, уже ожидала, что он ей наденет кольцо на палец, и тут появляется героиня Чиповской и разбивает ее счастье. Но моя героиня не сдается и бьется до конца за свою любовь. После того как она понимает, что слезами и уговорами ничего не добьется, запускает в ход тяжелую артиллерию и начинает мстить. Эта роль хороша тем, что там мне впервые дали сыграть настоящую гадину, коварную дрянь.

— А в жизни вам знакома ситуация, когда приходилось бороться за мужчину?

— Пока нет. Но если ты чувствуешь, что этот человек — твоя судьба и вашим отношениям грозит опасность, ты обязательно будешь сражаться за свою любовь.

Интересно, что до того, как попасть в кино, Алина Алексеева прославилась как фетиш-модель. В интернете и сейчас можно найти фотографии, где актриса запечатлена в интересных эпатажных нарядах, в основном это корсеты с чулками и различные латексные костюмы.

— Алина, вы начинали работать фетиш-моделью в совсем юном возрасте. Не было ли из-за этого проблем с родителями?

— Я маме ничего не рассказывала, но через какое-то время она нашла у меня в шкафу сумку с латексом, корсетами, чулками и была просто в ужасе! Мама знала, что если я ничего не расскажу, то от меня ничего не добиться, поэтому с расспросами не подходила. А потом по почте мне пришло несколько выпусков журнала, для которого я снималась. Я там была на обложке. Мама эти журналы получила, распаковала. А там — очень красивая съемка. Надо отметить, что я никогда не позировала голой, на тех фотографиях был кружевной корсет, меха, перчатки высокие. Мама это увидела и сказала: «Здорово! Если хочешь — делай!» Мне на тот момент было лет семнадцать.

— Это было прибыльное дело?

— Нет, совершенно не прибыльное! Другое дело, что на базе своей многочисленной аудитории, которая у меня появилась, я открыла магазин винтажной одежды, его было несложно раскрутить за счет моего наработанного образа. Надо признать, что конкуренток в этой сфере у меня почти не было. Просто если я чего-то хочу, то иду и делаю, меня не остановить. Я была усердной, и мне кажется, я делала больше, чем другие.

— В кино тоже попали благодаря усердию?

— Нет, благодаря фетишу! На тот момент я уже давно завязала с этим, но в интернете остались какие-то видео моих выступлений. Так меня нашла кастинг-директор фильма «Дау» и позвала на съемки.

— Почему завязали с фетишем?

— Просто это перестало мне быть интересным. Я ведь это воспринимала как искусство, потому что на Западе это направление очень развито. Там куча фриков, все это крутится-вертится, они придумывают какие-то шоу. А у нас, я поняла, фетиш и бурлеск всегда будут воспринимать как стриптиз или порно. Это искаженное восприятие. Мне надоело что-то доказывать, я перестала в этом видеть смысл. Ты во всем этом варишься до определенного возраста, а потом тебе хочется чего-то большего.

В августе Алина Алексеева отметит свое 30-летие. Замужем актриса никогда не была, да и особо не спешит с этим делом.

— Когда мы гуляем с мамой, бывает, что она смотрит на малышей и говорит: «Вот такого я хочу!» — делится артистка. — А я пока не очень понимаю, хочу я или нет. Просто мне кажется, что в наше время возраст 30 лет — это новые 20, а 40 — это новые 30! Все мои ровесницы из творческой среды — продюсеры, актрисы — ведут себя так, как будто бы 30 не наступит никогда! Никто не боится, что останется одна, не успеет родить. Допустим, моя тетя из Серпухова меня бы не поняла, почему мне 29, а я все еще без мужа и детей. Но здесь, в моем окружении, никто об этом даже не задумывается. И это хорошо, так можно больше успеть в жизни. Но дети — это классно! Они у меня обязательно будут!