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Евгений Алдонин: Вряд ли в ЦСКА Березуцких сразу кто-то сможет заменить
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Евгений Алдонин: Вряд ли в ЦСКА Березуцких сразу кто-то сможет заменить 

Советский спорт 51 минуту назад
Фото: Советский спорт
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал объявление братьев Алексея и Василия Березуцких о завершении профессиональной карьеры.
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«Вряд ли в ЦСКА их сразу кто-то сможет заменить, все-таки не так много защитников в нашем футболе со столь высоким уровнем надежности.
Но со временем это возможно, незаменимых нет. Нужно поблагодарить братьев за их вклад в развитие российского футбола.
Знаю, что ребята учатся на тренеров, но только время покажет, какими они будут специалистами. У ребят огромный опыт, они наверняка пригодятся в футболе», — приводит слова Алдонина ТАСС.
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