Евгений Алдонин: Вряд ли в ЦСКА Березуцких сразу кто-то сможет заменить

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал объявление братьев Алексея и Василия Березуцких о завершении профессиональной карьеры.

Братья Березуцкие: С легкой грустью мы объявляем о завершении карьеры футболистов

«Вряд ли в ЦСКА их сразу кто-то сможет заменить, все-таки не так много защитников в нашем футболе со столь высоким уровнем надежности.

Но со временем это возможно, незаменимых нет. Нужно поблагодарить братьев за их вклад в развитие российского футбола.