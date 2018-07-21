Евгений Алдонин: Вряд ли в ЦСКА Березуцких сразу кто-то сможет заменить 

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал объявление братьев Алексея и Василия Березуцких о завершении профессиональной карьеры.
Братья Березуцкие: С легкой грустью мы объявляем о завершении карьеры футболистов
«Вряд ли в ЦСКА их сразу кто-то сможет заменить, все-таки не так много защитников в нашем футболе со столь высоким уровнем надежности.
Но со временем это возможно, незаменимых нет. Нужно поблагодарить братьев за их вклад в развитие российского футбола.
Знаю, что ребята учатся на тренеров, но только время покажет, какими они будут специалистами. У ребят огромный опыт, они наверняка пригодятся в футболе», — приводит слова Алдонина ТАСС.