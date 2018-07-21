«Вот чего она такая милая»: Дайнеко призналась, что регулярно ходит к психотерапевту

Певица Виктория Дайнеко — удивительный человек, ведь, несмотря на частую критику в социальной сети, девушка продолжает демонстрировать поклонникам исключительно хорошее настроение. Оказалось, секрет доброжелательности артистки довольно прост — она регулярно посещает психотерапевта.

За последний год в жизни Виктории Дайнеко случилось немало потрясений. Личная жизнь девушки, которая недавно развелась с мужем, вызывает жгучий интерес у поклонников ее творчества и, конечно, у недоброжелателей. И если в первое время Вика благодарила бывшего мужа Дмитрия Клеймана за дочь, то в дальнейшем сеть переполнилась взаимными упреками супругов в адрес друг друга. А благодарная публика, охочая до хлеба и зрелищ, с упоением делала ставки на то, кто из пары раньше встретит новую любовь.

И вот свершилось. Дайнеко намекнула, что в ее жизни появился мужчина. Впрочем, счастье девушки продлилось недолго и после пары-тройки «влюбленных» постов в ее микроблоге стали все чаще фигурировать грустные публикации. Конечно, со временем ситуация вновь нормализовалась, Виктория снова улыбается миру со снимков, а отношения с бывшим мужем превратились в теплую дружбу. Но как же такой юной особе удалось так мудро выстроить свою жизнь? Все просто. Артистка честно призналась в одном из интервью, что регулярно посещает психотерапевта.

«Вот чего она такая милая всегда! Уважаю ее за терпение» «Работать над собой — это не просто. Молодец» «С такими отзывами, как ей пишут без помощи психолога никак не выжить», — отреагировали на новость поклонники Дайнеко в социальных сетях. К слову, Виктория одна из тех знаменитостей, которые регулярно подвергаются нападкам в социальных сетях. Чаще всего певица отшучивается в ответ, но бывают ситуации, когда даже ее терпению приходит конец и она дает жесткий отпор хейтерам.