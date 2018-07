Получит ли девушка с дредами титул «Мисс Вселенная» этого года

Москвичи активно обсуждают в Сети, есть ли шансы у 25-летней Ди Энн — темнокожей девушки с дредами — получить первый приз в самом престижном конкурсе красоты «Мисс Вселенная».

Кто-то склонен к критиканству и предпочел бы видеть диадему королевы красоты у особы привычной европейской внешности. Но большинство констатируют: она невозможная красотка. Не зря же на днях Ди уже получила статус «Мисс Вселенная-Великобритания», став первой раскрасавицей Туманного Альбиона. И дреды ей в этом не помешали. Не исключено, что на общемировом этапе Ди тоже добьется успеха.

Кстати, именно дреды Ди больше всего обсуждаются сейчас в соцсетях. Девушка с такой нестандартной прической получила титул королевы красоты (пусть даже на промежуточном раунде) впервые за всю историю существования конкурса «Мисс Вселенная». Не длинные блестящие локоны выбрало жюри, а косички, которые, к слову, пришли в современную моду из глубокой древности.

18 Июл 2018 в 9:50 PDT Африканцы, индусы, древние германцы, кельты, ацтеки, тихоокеанские народы носили свалявшиеся пряди. Но само название придумали в 50-ых годах прошлого века ямайские растафари (они же растаманы), считавшие, что дреды (другое название «дредлоксы» -с английского «жуткие локоны») придают силы и мужества. Возможно, так и есть. Ди Энн, которая до получения титула первой красавицы Великобритании занималась семиборьем и даже стала обладательницей серебряной медали в соревнованиях Центральной Америки и Карибского бассейна по семиборью, рискнула попробовать себя в самом престижном во всем мире конкурсе красоты и добилась успеха. Если этой зимой девушка выиграет мировой этап, обойдя красоток из других стран, она станет первой Мисс Вселенная с дредами и первой темнокожей, представлявшей на международном конкурсе красоты пуританскую Англию.

Вообще, сюрпризы очень даже могут быть. Критерии красоты меняются постоянно. И кое-кто из экспертов не исключает повышенное внимание со стороны жюри к представительнице Испании, 25-летней Анджеле Понсе — она трансгендер.

Высказываются опасения, что участие Анджелы в мировом состязании самых красивых женщин планеты может плохо отразиться на современных стандартах красоты.

9 Июл 2018 в 12:53 PDT Конкурс существует 66 лет, и красотки, которые были признаны лучшими в 50-ых, не похожи на тех, кто выйдет на подиум в 2018-ом. В разное время королевами красоты становились негритянки, индианки, девушки азиатского типа, миниатюрные японки и сочные беловолосые норвежки. Однако такого противоречивого «набора», как в этом году, еще не бывало. Судя по тому, в какие крайности иногда заносит современный мир в вопросах толерантности, предугадать, кого выберут эталоном красоты на этот раз, уже невозможно.

Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» -2018, который пройдёт зимой в ЮАР, будет представлять 18-летняя обладательница титула «Мисс Россия» этого года Юлия Полячихина. За годы существования шоу россиянка побеждала в нем лишь однажды. В 2002 году титул «Мисс Вселенная» получила Оксана Федорова

