Капитан Врунгель: кто был его прототипом в жизни

Для любого советского мальчишки капитан Врунгель всегда являлся одним из наиболее любимых литературных героев. Книга о его приключениях — бестселлер, а мультфильм собрал у экранов миллионы телезрителей. При этом самое удивительное состоит в том, что все персонажи книги имели свои реальные прототипы. Даже яхта «Беда» существовала на самом деле.

Из моряков в писатели

В 19 лет Александр Некрасов , литературный отец капитана Врунгеля, бросил пыльную Москву вместе с опостылевшей работой монтера в трамвайном депо и уехал в Мурманск, чтобы стать моряком. Поступок оказался правильным. В течение его морской жизни ему довелось ловить треску в Баренцевом море, бурить нефть на Сахалине, добывать китов в Тихом океане. Во время своих морских походов Некрасов аккуратно заносил в толстую тетрадь все истории, свидетелем которых ему доводилось быть. Когда писатель задумал написать роман о капитане Врунгеле, то, не задумываясь, сделал прототипом капитана-фантазера своего начальника, Андрея Вронского, руководившего китобойным промыслом на Дальнем Востоке. Дело в том, что Вронский страстно мечтал отправиться в кругосветное путешествие, но его мечте не дано было осуществиться. Большинство историй, легших в основу сюжета книги, были придуманы и рассказаны Некрасову самим Вронским, что, собственно, и отразилось на говорящем имени литературного капитана.

Лом или Манн?

Необходимо отметить, что Некрасов вообще любил играть псевдонимами. Так, прототипом старшего помощника капитана Врунгеля — Лома — стал друг Вронского, высокий как жердь моряк по имени Иван Манн. С немецкого Манн переводится как «человек». А «человек» по-французски, в свою очередь, звучит похоже на слово «лом». А вот герой Фукс, карточный шулер, поневоле ставший моряком, выступил под настоящим именем своего прототипа — друга писателя, который, кстати, обладал той же незаурядной внешностью, что изображена и в книге.

Кто построил яхту «Беда»

Если характер и приключения капитана Врунгеля Некрасов писал с Вронского, то создателем яхты — прототипа «Беды» — был Дмитрий Лухманов, известный мореплаватель и художник. Он, как и повествуется в книге, преподавал в мореходке, курсантами которой были Андрей Вронский и Иван Манн. И однажды, как и описывается в начале повести, курсанты пристали к Лухманову с просьбой помочь им построить яхту для кругосветного путешествия. Преподаватель согласился. Так прототипом «Беды» стала 10,8-метровая парусная яхта «Красная звезда», построенная всего за один год! Андрей Вронский уже примерял на себя китель капитана, когда пришла неприятная новость: небольшую яхту не допустили к участию в международных гонках. Зато у несостоявшегося капитана появился повод сочинить множество небылиц, легших в основу книги.