«Дама нарасхват!»: Анастасия Волочкова появилась в компании нового мужчины

42-летняя балерина Анастасия Волочкова недолго пребывала в одиночестве после разрыва с системным администратором Михаилом, с которым ранее проводила много времени. Ее увидели в компании импозантного мужчины, которого посчитали новым возлюбленным.

Анастасия Волочкова много работает, но и отдыхать предпочитает «на всю катушку». Она часто радует пользователей сети снимками из разных стран, где может позволить себе многие радости жизни. При этом она всячески подчеркивает высокий социальный статус и финансовое благосостояние, которыми, по ее мнению, не могут похвастаться ее завистники. Пристальное внимание приковано к мужчине, который позировал с танцовщицей на одном из курортов Турции. Волочкова опубликовала фото, на котором запечатлена вместе с незнакомцем, причем не стала называть его имени. Зато предоставила подробности вояжа: «Королевский номер с любимой террасой. Отдохнем за вас всех! Счастья вам! А завтра здесь семейный фестиваль. Если вы отдыхаете в этом отеле, увидимся завтра в саду. В 15.30. Селфи и автографы с меня».

Многие заметили, что смуглый мужчина очень высокого роста, поскольку даже на каблуках Волочкова была ниже своего компаньона. Хейтеры считают, что Анастасию в откровенном виде сфотографировал именно он. Любительница повсеместных шпагатов сняла себя голой, причем не только в гостиничном номере, но и на… пляже: «Когда вы прилетели, а багаж нет… Веранда тут просто мега! А такая качелька у меня дома».

Многие надеются, что Анастасия вскоре подтвердит или опровергнет догадки о новом возлюбленном: «Вот, Миша ушел, другой появился, дама нарасхват!» «Неужели новая любовь? Местный или нет? Кто такой?» «Отдыхает в компании незнакомца, это ее ухажер или нет, кто знает?» «Ой, может она просто с сотрудником отеля сфотографировалась, а вам завидно сразу стало. На то, в принципе, и рассчитано». «Удивительная пара, то ли еще будет кавалеров у этой балерины, она пользуется повышенной популярностью!» «А где мастер по ремонту ПК, вы же говорили, что у вас чувства к нему… Прошла любовь?» «Настя в своем репертуаре, оголилась, ждем шпагат». На днях в соцсетях обсуждали свидание Анастасии Волочковой с Михаилом Борисовским, давним другом красавицы, с которым ей приписывают любовную связь.