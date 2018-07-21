Все, что вы хотели узнать о килте, но стеснялись спросить

Килт — традиционная одежда горцев Шотландии — является национальной гордостью страны. В давние времена этот шерстяной предмет гардероба, напоминающий юбку, выполнял немаловажную функцию: по цвету орнамента определяли принадлежность человека к одному из древнейших кланов. Сейчас расцветок — так называемых тартанов — стало, конечно, гораздо больше. Среди них есть и особый русский тартан. Только его, если следовать традиции, можем носить мы с вами.

Источник: Kulturologia

Шотландский килт делают из специальной ткани — тартана, сотканного из натуральной шерсти. В привычном нам понимании килт внешне почти не отличается от плиссированной юбки, но в Средние века его длина могла достигать семи метров. При необходимости им можно было обмотать все тело, чтобы защититься от холода.

Само слово «тартан» кельтского происхождения и переводится как «цвет местности». Изначально тартаны (орнаменты, а не ткань) принадлежали одиннадцати шотландским кланам, населяющим различные области страны, и создавались в строгом соответствии с законами геральдики. Поэтому по цвету узора можно было легко определить, откуда приехал человек.

Самое раннее изображение шотландских солдат в килтах, ксилография 1631 года.

Вплоть до XIX века для окрашивания нитей тартана использовались только натуральные красители. Из ольхи получали черный оттенок, из березы — желтый, вереск придавал нитям оранжевый цвет, черника — фиолетовый, ежевика — голубой. Красный тартан считался признаком достатка, поскольку с помощью натуральных красителей красный цвет получить достаточно проблематично.

В середине XVIII века, когда англичане подавили восстание якобитов, они запретили шотландцам носить килты. Некоторые подчинились приказу, но шотландцы, жившие высоко в горах, не снимали килт даже под страхом смерти.

Картина «Битва при Каллодене». В результате этого сражения восстание, поднятое шотландцами, чтобы вернуть на британский трон род Стюартов, было окончательно подавлено.

Единственными, кому разрешалось надевать килты, были военнослужащие особых королевских полков, патрулировавшие горы Шотландии. Они носили тартан Black Watch («Черный дозор») — один из самых узнаваемых узоров, ставший первым военным тартаном.

После снятия запрета выяснилось, что многие традиционные расцветки тартана забыты. Тогда началась масштабная кампания по возрождению национального наследия. Тартаны восстанавливали по картинам и старинным книгам портных.

В 1822 году в Эдинбург приехал король Георг IV и провозгласил: «Пусть каждый носит свой тартан». На этом разнообразие тартанов стало расти в геометрической прогрессии. На сегодняшний день насчитывается более четырех тысяч разновидностей. Самые популярные из них:

1. Caledonia — универсальный тартан, который может носить каждый шотландец.

2. Black Watch.

3. Dress Campbell — парадный тартан клана Кэмпбелл.

4. Burberry — тартан, который носили генералы британской армии во время англо-бурской войны.

5. Dress Gordon — нарядный вариант тартана клана Гордон.

6. Royal Stewart — самый известный в мире тартан, принадлежащий королевской династии Стюартов.

Помимо клановых расцветок, существует и множество, так сказать, узкоспециализированных тартанов. Свои фирменные рисунки на тканях имеют многие общественные организации и государственные учреждения, в том числе Королевский банк Шотландии . Есть траурные тартаны, охотничьи, праздничные…

Созданное в 1963 году Общество шотландских тартанов (Scottish Tartans Society) присваивает всем зарегистрированным узорам уникальный код — по количеству ниток каждого цвета.