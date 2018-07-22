Цифровой детокс — так ли круто, как кажется?

В интернете можно найти тысячи заметок на тему пользы цифрового детокса и тысячи таких же историй о том, как «однажды я забыл дома смартфон» и как это оказалось круто в итоге. Анна Кудрявская-Панина — о том, так ли это в действительности.

Семь дней без гаджетов — и вы станете другим человеком! Освободитесь от цифровой зависимости, и ваша жизнь станет спокойной и насыщенной настоящими, а не виртуальными событиями и эмоциями. Тысячи интернет-советов обещают нам именно это: свободу, спокойствие и абсолютно иное существование без ига цифровых технологий. Тем, кто не готов к радикальным мерам, предлагается умеренный цифровой «детокс»: отказаться от гаджетов хотя бы на выходные (или на один из них).

По мне, несколько странным выглядит предложение полностью отказаться от того, что нас ежесекундно окружает, давно и прочно вошло в нашу жизнь (сколько лет интернету? а как давно и часто вы им пользуетесь? а по работе он нужен вам каждый день?). Но мы почему-то уверены, что высокие технологии губительны для нас, а значит, нужно очень постараться и минимизировать вредное влияние. Но что, если я вам скажу (а на самом деле не я, а специально обученные люди, исследующие тему подробно), что цифровой детокс: а) не работает; б) не нужен в принципе?

Банальный пример: человек уезжает в отпуск и решает — все, никаких соцсетей, никакого интернета! Стоически две недели он не открывает ленту новостей, бьет себя по рукам, когда хочет поделиться с миром чем-то прекрасным из отпуска, возвращается и… В первый же день дома обрушивает на френдов все сто миллионов фоточек и восторгов, тратя на это добрую половину дня! Так, собственно, в чем соль?

В любом случае после цифрового детокса человек почти мгновенно возвращается к привычному режиму, когда он берет в руки смартфон, чтобы выйти в сеть, примерно 85 раз в день.

Зависимость от «цифры» однозначно воспринимается как что-то плохое, и не принято различать — ты просидел восемь часов за компьютером по работе или за игрой, а уж если работал, а потом еще и поиграть решил, вывод однозначный. И нам должно быть стыдно, что мы так неразборчивы и не контролируем себя.

Принято считать, что соцсети забирают у нас реальную жизнь, уводя глубоко в виртуал, признаться, что ты любишь сидеть в соцсетях, — моветон. Писать о том, о чем хочешь, если это не темы глобальной важности, а пунктирные заметки о прожитом дне, — стыдно и неприлично. Но, позвольте, почему?! Чтобы о чем-то написать, надо что-то сделать или подумать о чем-то, согласитесь, это вполне реальные действия. Чем плох публичный дневник, если человек не против того, чтобы другие знали, что он ел на завтрак? Вы точно уверены, что время, проведенное в соцсетях, не приносит пользы или удовольствия? Если нет, то, наверное, у вас и аккаунта там нет — тогда и говорить не о чем.

И что теперь? Так вреден ли интернет и его исчадия — соцсети, и настолько, как нам пытаются втолковать поборники доцифровой жизни? И да, и нет. Что такое цифровые технологии вообще? Способ доставки информации. Они не диктуют, сколько нам ее брать, они не знают, сколько мы способны переварить. Информация — это не хорошо и не плохо. Она всего лишь набор данных. А дальше… А дальше все зависит исключительно от нас, нашего желания и доброй воли. Можно попробовать кусочек пирога и получить удовольствие, а можно съесть весь пирог целиком за раз и получить всю возможную «побочку» от переедания. Так виноват ли пирог?

Можно, конечно, вести подсчет «цифровых калорий», ограничиваясь ежедневно «кусочком пирога» определенного размера. Но главное не в том, какую порцию информации вы потребляете, а в цели — зачем? Пообщаться с далеко живущими друзьями? Да хоть несколько часов — вреда не будет. Отвлечься после работы? Не вопрос. Тревожно, когда человек прячется в виртуале от реальности, заменяя яркими красками и цифровыми страстями настоящую жизнь.

Для того, чтобы не потеряться в мире цифровой информации, нужно, как и вообще всегда, включать мозг и отделять зерна от плевел. Переполненный данными мир учит нас соблюдать «информационную гигиену». Мне в этом смысле изначально повезло: профессия журналиста предполагает в качестве основного умения фактчекинг — проверку информации. И сейчас этим искусством виртуозно овладели многие пользователи, ценящие свое время. Другое дело, что «вбросы» сейчас тоже делаются более чем умело, иной раз ведутся и профи, но это уже тема для совсем другого текста.

Итак, что же кажется очевидным? Во-первых, если интернет мешает человеку, виноват не интернет, а человек. Во-вторых, жесткие и полные ограничения не работают. Здесь, как и в случае с правильным питанием, важен подбор здоровых продуктов. Да и вредного тоже можно: немного и нечасто. И свое цифровое меню человек формирует сам, исходя из своих интересов. В интернете мы вовсе не только развлекаемся, но узнаем новости, учимся, поддерживаем контакт с теми, с кем трудно или невозможно увидеться в реальной жизни.

Вот и выходит, что корень проблемы вовсе не в цифре, а в нас самих. И жизнь не изменится после цифрового детокса, как по мановению волшебной палочки, изменить ее можем мы сами, не устраивая себе странный интернет-целибат, а подбирая правильную цифровую пищу для своего медиаменю. И если вы когда-то действительно забывали дома смартфон, вы отлично знаете, что никакого освобождения от цифрового ига вам это не принесло, а вот некое количество проблем — абсолютно точно.