Самое красивое село в России основали старообрядцы

Село Большой Куналей, что в 75 километрах от Улан-Удэ, основали в 1730-х годах старообрядцы. Спустя тридцать лет в Куналей приехала 61 старообрядческая семья. Часть из них отселилась в соседнее село Надеино, но большинство осталось в Куналее: жить в старой вере, воспитывать детей, заниматься хлебопашеством.

Потомки куналейцев — около тысячи человек — живут в селе и сейчас и по-прежнему исповедуют старообрядчество, придерживаются и других дедовских традиций. Несмотря на то, что первым жителям села пришлось нелегко, они всегда с трепетом относились к своим домам, содержали их в красоте, чистоте и порядке. И сегодня в Большом Куналее что ни деревянный дом, то картинка. Местные раскрашивают дома в разные цвета — больше всего почему-то оранжево-зеленых, — украшают широкими резными наличниками и другими предметами декора вроде флюгеров. Ворота в домах широкие, тоже выкрашены ярко, на них «сидят» цветы и птицы — они словно большая картина, которую хочется рассматривать.

Каждый год на Пасху жители моют не только окна, но и сами дома, если есть необходимость, ремонтируют. На улицах Большого Куналея всегда чисто и опрятно, а летом за заборами пышно растут цветы. В праздник на улицу выходят женщины в разноцветных сарафанах и поют красивые песни. Большекуналейский семейский народный хор популярен в Бурятии примерно как «Бурановские бабушки» в Удмуртии. На Евровидение пока не пробились, но ведь заслушаешься.

Если и ехать в Большой Куналей, то не только за красотой и песней, но и за хлебом насущным. В селе можно попробовать национальную бурятскую кухню, например бурятские позы (манты) или шулэн — наваристый суп из баранины с толстой лапшой и луком, к которому подают шарбин — зажаренную в масле лепешку с мясом. И что важно: вся кухня — в домашнем исполнении, от бурятских бабушек.

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