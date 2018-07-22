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Максим Виторган поделился проблемами в отношениях с Ксенией Собчак
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Максим Виторган поделился проблемами в отношениях с Ксенией Собчак 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Став мужем и женой Максим Виторган и Ксения Собчак заметно изменились.
Максим Виторган и Ксения Собчак вместе уже больше пяти лет. Они воспитывают сына Платона и много путешествуют.
Максим Виторган в интервью журналистам рассказал подробности семейной жизни. Основной проблемой является отсутствие свободного времени.
Став мужем и женой Максим Виторган и Ксения Собчак заметно изменились. Например, многие говорят, что телеведущая стала более серьезной, а актер заметно постройнел.
Виторган признался, что ему трудно постоянно поддерживать режим питания.
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