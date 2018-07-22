Максим Виторган поделился проблемами в отношениях с Ксенией Собчак

Максим Виторган и Ксения Собчак вместе уже больше пяти лет. Они воспитывают сына Платона и много путешествуют.

Максим Виторган в интервью журналистам рассказал подробности семейной жизни. Основной проблемой является отсутствие свободного времени.

Став мужем и женой Максим Виторган и Ксения Собчак заметно изменились. Например, многие говорят, что телеведущая стала более серьезной, а актер заметно постройнел.

Виторган признался, что ему трудно постоянно поддерживать режим питания.