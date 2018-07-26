Что август нам готовит: отдых по знаку гороскопа

Последний летний месяц обещает быть жарким — и не только по прогнозам метеорологов. Ведь если этот период рассмотреть с точки зрения астрологии, то он полон событий.

Мы входим в него в середине затяжного коридора затмений, который начался еще в июле. Закроется он 11 августа Солнечным затмением, которое акцентирует темы любви и дружбы. Вы можете как встретить кармическую любовь, так и освободиться от затянувшихся отношений. Будьте внимательны и не принимайте резких решений.

Далее до 19 августа идет время ретроградного Меркурия. Этот период приносит накладки в темах, связанных с коммуникацией, документами, поездками, техникой. Возможны различные сбои, нарушения в поставках, сложности в общении и понимании друг друга.

Не забываем, что уже второй месяц на небе проходит ретроградный Марс, и он будет таким до 27 августа. Он может как затормаживать движение различных проектов, так и создавать различные помехи в реализации новых дел. Правда он часто приносит возврат мужчин и сексуальных отношений из прошлого.

Учитывая такую насыщенную череду событий, рекомендую посвятить это время отдыху и работе над собой. Изучите себя и почувствуйте свои истинные желания. Обратите внимание на отношения, возможно, следует что-то менять или трансформировать. Читайте больше психологической литературы, просвещайте свое сознание. Сейчас вся информация, которая к вам поступает, имеет особый характер и несет большой смысл. Обращайте внимание на знаки, чувствуйте подсказки природы, в них лежат ответы на ваши вопросы.

Если вы решили отдохнуть, то вот несколько рекомендаций, как лучше отдыхать различным знакам зодиака:

Овен — активный и зажигательный отдых. Много драйва, огня, спорта и динамики. На месте лучше не сидеть, всегда в движении. Отлично подойдет спорт-туризм;

Телец — комфорт и качество — вот ваши главные критерии. Выберете расслабляющую СПА-программу, расслабляющий массаж, уютную пляжную зону. Отель тихий, релаксирующий, с хорошей кухней;

Близнец — галопом по Европам. Важно все посмотреть, много обойти и получить интересную информацию. На месте не сидим, много движения. Путешествия на автомобиле вызывают особый интерес и драйв;

Рак — чувственный отдых на море, отлично подойдет уютная бухта. Удачными будут гастрономические туры и просто хорошая кухня в отеле. Отдых предпочтителен семейный, комфортный;

Лев — отпуск как праздник, когда вокруг море мероприятий, событий. Все веселятся, отдыхают и наслаждаются жизнью. Отдых яркий, где можно показать себя и радоваться каждому дню. Хорошо участвовать в играх, квестах и даже казино;

Дева — полезный отдых — ваше все. Позаботьтесь о своем здоровье, посетите курорт с оздоровительными программами. Либо проведите время в фитнес-туре, где вокруг единомышленники, которые следят за питанием;

Весы — роскошный, богемный отдых специально для вас. Наслаждайтесь шикарными отелями, красивыми видами. Выгуливайте свои лучшие наряды, либо отправьтесь в шоп-тур;

Скорпион — активный и экстремальный отдых, где вас накрывает эмоциями и азартом. Можно отправиться в путешествие на машине или мотоцикле. Преодолеть море препятствий по пути, прыгнуть с тарзанки, заняться дайвингом. Отлично подходят все водные виды спорта и круизы;

Стрелец — элитарный и статусный отдых вас зажжет. Можно поплавать на шикарной яхте, поехать в самый дорогой отель. Посетите лучшие выставки, займитесь шопингом известных брендов. При этом активность полезна, ставьте цели на карте и отправляйтесь туда;

Козерог — у вас отдых спланирован до мелочей и заранее. Отлично подойдет восхождение на горы, природные эко-туры. Вы очень выносливы и способны много изучить и посмотреть за время путешествия. Но при этом вам подойдет уединение и некая отрешенность от мира в хорошем отеле;

Водолей — вам не надо рассказывать, что такое отдых, ибо путешествия — ваше все. Вы знаете, как спланировать отпуск, чтобы успеть все и сразу. Много перелетов, стран, мест, которые вы способны посетить за один период. Так что разнообразие, смена декораций, легкость и много друзей рядом;

Рыбы — отлично подойдут все морские туры, круизы. Либо просто отдых на побережье и обязательно номер sea-view. Расслабляйтесь, медитируйте, читайте психологическую литературу. А винный тур будет очень кстати.