Гороскоп PEOPLETALK: как извиняться перед каждым знаком зодиака

Мы не любим долгие и муторные гороскопы, поэтому составили свой — короткий и веселый. Читай, как загладить свою вину перед каждым знаком зодиака.

Козерог

(с 23 декабря по 20 января)

Перед Козерогом ты будешь отплясывать неделями — он упрется, как истинный баран, и будет воротить нос от твоих извинений. Лучший вариант — задобрить Козерога вкусненьким. Или чем-нибудь блестящим — они как сороки.

Водолей

(с 21 января по 19 февраля)

Самый идеальный в плане обид знак зодиака. На самом деле он простил тебя уже через пять минут. Но, если ты хочешь загладить свою вину, просто пообещай, что ты больше никогда в жизни не сделаешь гадость. Они поверят и простят.

(с 20 февраля по 20 марта)

Рыбы очень сентиментальны, поэтому лучший вариант загладить свою вину — это затащить Рыбку в уютный тихий бар, сесть за дальний столик и под хорошее вино повспоминать, как вам было весело и прикольно вместе. Под пьяные слезы вы снова станете самыми близкими друзьями.

(с 21 марта по 20 апреля)

Овны уперты, как несущая стена. Поэтому дуться будут долго, хотя в глаза скажут: «Да не, все хорошо». А еще не терпят, когда у них систематически просят прощения. Поэтому минимум месяц ты будешь завуалированно рассказывать Овну, какой он красивый, умный и самый лучший человек на свете. Без вариантов.

Телец

(с 21 апреля по 21 мая)

С Тельцами придется туго — они обижаются серьезно и практически навсегда. Поэтому, перед тем как начать унижаться (а с ними работает только так), 300 раз подумай, нужно ли это тебе.

Близнецы

(с 22 мая по 21 июня)

Близнецы в плане обид — точная копия Водолеев. С одним нюансом — им после примирения подавай вкусненького, да побольше.

(с 22 июня по 22 июля)

Раки будут терроризировать тебя молчанием — перестанут контактировать с тобой и включат режим полного игнора. Извиняться ты будешь долго и упорно, но есть одна лазейка. Нужно подойти в Раку, сделать страдальческое лицо, раскаяться, а потом быстро переключить тему: «Ты представляешь, я вчера такое узнал…» Работает.

(с 23 июля по 21 августа)

Львам подавай подношения побогаче да речи попроникновеннее. Чесать эго себялюбивого Льва замучаешься, но если у вас раньше были прекрасные отношения, то стоит и потерпеть.

(с 22 августа по 23 сентября)

Девам достаточно взять с тебя клятвенное обещание, что ты больше так не будешь. Простить-то простят, но вот запомнят твой косяк на всю жизнь.

(с 24 сентября по 23 октября)

Весы — товарищи злопамятные. Они сделают вид, что простили тебя, но на всякий случай запомнят твои прегрешения (а еще лучше — заведут для этого записную книжку). И будут тыкать тебя в них носом при каждом удобном случае.

Скорпион

(с 24 октября по 22 ноября)

Скорпионам твои извинения и подарки до фантиков — им подавай драму, которая переплюнет по накалу страстей «Санта-Барбару». Они хотят орать на тебя, топать ногами, грозить суицидом. А потом устанут и: «Ну и ладно, с кем не бывает».

Стрелец

(с 23 ноября по 22 декабря)

Будут упиваться обидой, корчить из себя страдальца и получать неистовое удовольствие от того, что кто-то хочет загладить перед ними свою вину. Причем им-то уже по фигу, они не в обиде. Но шанс изобразить жертву не упустят никогда.

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