Как назвать ребенка по знаку зодиака: имена для Дев, Козерогов, Тельцов

Рассказываем про счастливые имена для детей, которые родились под знаками зодиака земной стихии.

Ваш ребенок — Козерог, Дева или Телец? Узнайте, как лучше всего назвать маленького представителя земного знака зодиака. А помогает нам в этом наш постоянный эксперт — руководитель Клуба знакомств «Классика отношений» Ольга Романив, которая в своей работе успешно сочетает психологию и астрологию.

Ольга Романив

Качества земной стихииособенно ценятся в современном обществе достижения материальных результатов. Все, что можно потрогать, ощутить, чем можно насладиться физически (вкусное, приятное, хорошо пахнущее, расслабляющее и комфортное), также находится под ее управлением. Деньги, которые могут быть переведены в другие материальные вещи, тоже относятся к сфере земли. Поэтому, если ваши дети рождены под знаками зодиака земной стихии, вы можете быть спокойны за их будущее.

Они, как правило, прекрасно осведомлены, чего хотят, и знают, как этого достичь. Они планируют свою жизнь на много лет вперед и четко следуют выбранной стратегии. Они отлично ориентируются в устройстве социума и умеют наслаждаться земными радостями — комфортом, едой, красотой, без всяких заоблачных идей и мечтаний о полетах на другие планеты, без которых они будут несчастны.

Нет, земные люди твердо стоят ногами на земле. В том случае, если имя не вступает в противоречие с этими качествами, а поддерживает и дополняет их.

Тельцы

• Общие советы. Для детей-Тельцов, самых гедонистичных представителей земной стихии, важно подчеркнуть такие качества, как красота и обаяние, целеустремленность и способность получать ощутимые результаты деятельности. Тельцы очень не любят работать вхолостую. Им важно, чтобы их усилия приносили плоды.

Трудолюбивые и выносливые, как и другие знаки земли, отдыхать они любят с удовольствием, комфортом и шиком.

• Мальчики. Для мальчиков–Тельцов прекрасными именами являются Дмитрий, которому покровительствует сама Деметра — богиня плодородия и урожая, мать–земля; устойчивый и основательный Остап; заботливый кормилец Трофим; целеустремленный и волевой Спартак; Ярослав, славный своей жизненной силой и продуктивностью; самостоятельный и щедрый Харитон.

• Девочки. У девочек–Тельцов именем необходимо подчеркнуть не только трудолюбие и усидчивость, но и красоту. С самых юных лет эти прекрасные создания не только любят жизнь, но и услаждают взгляды окружающих своим обаянием и безупречным вкусом. Им подойдут такие имена, как пышущая здоровьем и энергией Валентина; настоящий подарок родителям и близким Дана; живая и жизнелюбивая Ева; ответственная, участливая и способная на истинные, глубокие чувства Любовь; практичная и роскошная Лидия; внимательная и чуткая Майя.

• Общие советы. Дети, рожденные под знаком Девы, с самого детства понимают, что такое ответственность, они услужливы и исполнительны, им легко даются науки и новые знания, они старательны и аккуратны во всем, за что берутся.

• Мальчики. Дев мужского пола лучше называть такими именами, как чуткий и изобретательный Адам; уравновешенный и практичный Анатолий; добрый и твердый в своих решениях Захар; продуктивный в своих действиях, настойчивый и осмотрительный Иосиф; постоянный и терпеливый Константин; серьезный и рассудительный Эрнест.

• Девочки. Спокойствие, утонченность и тактичность девочек–Дев дополнят такие имена, как уравновешенная и обаятельная Галина; изящная и искусная Глафира; милая и искренняя Анна; трудолюбивая и целеустремленная Амалия; целомудренная и оптимистичная Екатерина; посвященная Исиде, богине женственности и материнства Таисия.

Козероги

• Общие советы. Целеустремленные, настойчивые и терпеливые Козероги удивляют своей способностью добиваться самых высоких результатов.

Это настоящие топ–менеджеры и гениальные организаторы среди знаков зодиака.

• Мальчики. Выдержанность и решительность мальчиков-Козерогов подчеркнут имена Бронислав — независимый, непревзойденный защитник близких и своих интересов; амбициозные и настойчивые Георгий и Юрий; упорный и уверенный победитель Николай; твердый, как скала, Петр; увлеченный своим делом, основательный Фаддей.

• Девочки. Девочки-Козероги, не уступающие своим братьям в стойкости и целеустремленности, сохраняя волевые качества, должны помнить и о своей женской природе и важности сферы чувств, помимо и так с успехом используемой ими рациональности.

В этом им помогут такие имена, как самостоятельная и жизнелюбивая Валерия; сдержанная, но душевная Клара; решительная, верящая в свои силы, мягкая и нежная к близким Татьяна; настоящая царица, волевая и благородная Регина; логичная, обязательная и неизменно легкая Раиса; а также мудрая и прекрасная София.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!