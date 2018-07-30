Рукодельный гороскоп: август 2018

Овен

21.03–20.04 Наступающий август для Овнов будет богат положительными эмоциями, встречами и общением. В делах же будет много рутины и возвращения к тому, что долго откладывалось. Рукодельных совета два. Первое — смелее контактируйте с теми, кто занимается тем же, что и вы. Вполне возможно, что люди, которых вы считали конкурентами, станут в итоге вашими соратниками. Второе — обратитесь к «недошивам», «недовязам» и прочим незавершённым проектам. Возможно, пришло время довести до ума один или несколько из них.

Телец

21.04–20.05 Для Тельцов последний месяц этого лета обещает стать одним из самых продуктивных и насыщенных периодов года. Вы будете полны сил, энергии и желания непременно довести до конца даже самые сложные и масштабные проекты — это касается и рукоделия. Для обучения и саморазвития время тоже хорошее. Может быть, вы давно хотели попробовать выйти на новый уровень в шитье? Сейчас для этого благоприятное время. Мечтайте, ставьте цели и смело идите к ним. Но не забывайте об отдыхе. Лучший вариант — составить план и не позволять себе слишком переутомляться, плюс — оставлять время на семью и общение с близкими.

Близнецы

21.05–20.06 Близнецов ждёт хороший месяц: интересный, яркий и удачный. Вам будет сопутствовать везение, многое из того, над чем вы работали в течение долгого периода, наконец даст «дивиденды», плюс — вы сами будете притягивать внимание окружающих. Этим хорошо воспользоваться, если вы давно хотели заявить о себе несколько громче, чем обычно: например, рассказать о своих работах в блоге или на форуме тематического сайта, завести свою рукодельную страничку или принять участие в выставке. С большой вероятностью вас ждёт успех, плюс — новые интересные знакомства.

Рак 21.06–22.07 Август для Раков обещает быть гармоничным периодом: значительные перемены и неожиданные решения возможны, но с большей вероятностью изменения будут позитивными, открывающими новые горизонты и меняющими жизнь к лучшему. Последняя декада августа хороша для открытия своего дела, если вы хотите начать зарабатывать на рукоделии, или для вывода бизнеса на новый уровень, если вы уже занимаетесь этим. Не бойтесь необычных решений, прислушайтесь к себе: сейчас вы мыслите и действуете мудро и рассудительно.

Лев 23.07–22.08 В этом августе всё располагает к тому, чтобы исполнялось максимальное количество желаний представителей вашего знака. Так что желайте смело, но обдуманно, помня о том, что мысль и слово материальны. Если говорить о рукоделии, то август будет хорошим временем, чтобы позволить себе то, о чём вы давно мечтаете: рукодельные курсы, учебные пособия, роскошные материалы или новую технику. Последнюю лучше покупать ближе к концу месяца, в 20-х числах и позже: до этого времени ретроградный Меркурий может помешать сделать качественную покупку (это касается приобретения технических приспособлений вообще и относится ко всем знакам).

Дева

23.08–23.09 Девам в наступающем августе стоит стараться ставить перед собой реальные цели, принимать взвешенные решения и остерегаться незапланированных трат. К рукоделию это тоже относится: сейчас — не лучшее время основательно закупаться дорогими материалами или браться за проекты, которые могут потребовать слишком большого напряжения сил. Отложите сложную работу на потом. Сейчас вам полезнее и приятней будет заниматься таким рукоделием, которое поможет отдохнуть и расслабиться. Также хорошо браться за создание небольших простых вещей, чтобы видеть результат через короткое время.

Весы

24.09–23.10 Для Весов август станет исключительно благоприятным периодом для учёбы, повышения квалификации и успешного внедрения новых знаний в жизнь. Так что учитесь тому, о чём давно мечтали и беритесь за новые для вас проекты: всё получится. Попробуйте, например, освоить новый для вас, не самый распространённый вид рукоделия, или выйти на более высокий уровень в том деле, которым вы занимаетесь давно. Возможно, это потребует и финансовых вложений — покупки тоже обещают быть удачными (однако технику лучше не покупать раньше 20-х чисел августа).

Скорпион

24.10–21.11 Наступающий август для Скорпионов будет интересен двумя особенностями. Во-первых, вами часто будут владеть эмоции (порой — пытаясь заглушить голос разума), во-вторых, вы будете фонтанировать творческими идеями и гореть их реализацией. Вместе это даёт зажигательную, но довольно взрывоопасную смесь — возможно принятие не самых обдуманных и рациональных решений. Чтобы этого не случалось, постарайтесь браться за вновь рождённые фантазией проекты (в том числе и рукодельные) не сразу, а немного их обдумав, возможно — обсудив с теми, кто разбирается в тонкостях дела. Убедившись же в верности цели, дерзайте — энергии для реализации будет достаточно.

Стрелец

22.11–21.12 Стрельцам в этом августе будет благоприятным заняться работой над своим стилем и имиджем — и внешнего вида, в том числе — одежды, это касается не в последнюю очередь. Хорошо будет провести ревизию гардероба, избавиться от ненужного и подумать о том, как бы вам хотелось выглядеть в новом сезоне. До начала осени время ещё есть: вы вполне успеете выбрать и сшить или связать пару или больше вещей, которые дополнят ваш образ или изменят его. И не забудьте об аксессуарах: они дают возможность преобразиться быстро и с минимумом усилий.

Козерог

22.12–19.01 Наилучшим способом приложения рукодельных знаний и умений для Козерогов в этом августе станет обустройство и украшение своего дома. Капитальный ремонт необязателен — достаточно и обновления интерьера с помощью нового текстиля, аксессуаров, возможно — перестановки мебели. Перед этим хорошо провести уборку, возможно — генеральную, в том числе — разобраться в сокровищнице материалов для рукоделия. В целом месяц обещает быть не слишком ровным, и именно хлопоты об уюте в своём «гнезде» принесут вам умиротворение, покой и помогут поднять настроение.

Водолей

22.01–18.02 Август не станет для большинства Водолеев совершенно безоблачным и лёгким. Будут моменты беспокойства, также — придётся потрудиться, чтобы достичь желаемого. Но исход обещает быть благоприятным: вам помогут близкие, друзья, наставники и коллеги — поэтому не стесняйтесь обратиться за помощью, практической или эмоциональной, когда почувствуете в этом необходимость. За крупные и сложные проекты, в том числе и рукодельные, сейчас лучше не браться — спокойно продолжайте начатое, стараясь, чтобы хобби было отдыхом, а не напряжением сил. Зато строить и обдумывать большие планы — самое время: возможность реализовать их придёт позже.

Рыбы

19.02–20.03 Для Рыб, особенно — творческих, август станет месяцем множества идей и планов и их реализации. Рукоделия это тоже касается. Удача будет сопутствовать вам — отдачу от начатого в первых числах августа вы почувствуете уже во второй половине месяца. Однако, погрузившись в успешные интересные дела, легко увлечься, забыв об отдыхе… Старайтесь заботиться о своём здоровье и больше времени проводить на свежем воздухе. Особенно это важно, если вы много работаете сидя — так и происходит с большинством рукодельниц. Как бы ни захватил вас процесс, делайте перерывы — и в течение дня, и в течение месяца.

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