Хочу научиться за год двенадцати «бесполезным» для меня навыкам. Зачем? 

«Живи так, будто завтра умрешь; учись так, будто проживешь вечно», — Махатма Ганди
Именно об этом я и буду говорить в этой статье. Я знаю, что обучиться этим навыкам тяжело, и, вероятнее всего, у меня ничего не получится. Ну и что? Интересно хотя бы попробовать. Проигрывай красиво, да?
Введение
2017 год был просто замечательным. Я сделал много чего интересного. В этом году я хочу сделать больше.
Я собираюсь обучиться двенадцати невероятно сложным навыкам, по одному в месяц. Мастерство — сложная вещь, но вдруг у меня получится. Интересно, что это за навыки? Вот они.
1. Запомнить порядок перемешанной колоды карт за 120 секунд
Фото: Wikimedia commons
Это обычное упражнение на память. Посмотрим, получится ли у меня. Запомнить порядок карт за 120 секунд, как по мне, очень сложно. Это очень меня пугает. Тем не менее, я хочу попробовать.
Почему я хочу этому научиться?
Простым людям кажется, что это сделать невозможно. Я хочу узнать, насколько это «невозможно».
Что я уже умею?
Честно говоря, я уже запоминал когда-то порядок карт. Но не было никаких временных ограничений. Я просто делал это ради интереса. Это было пять лет назад, когда я увлекался упражнениями на память. Сейчас я помню методику, которую использовал, но очень долго этим не занимался и не смогу запомнить порядок карт даже за час.
2. Разработать систему рекоммендаций, используя машинное обучение и ИИ Фото: Medium
Когда-то задавались вопросами, как YouTube выбирает для вас рекомендованные видео? Или как Amazon составляет список подходящих для вас товаров на основе ваших предыдущих покупок? Да, именно этим я и хочу заняться.
Почему я хочу этому научиться?
Причина очевидна. Я технарь!
Когда я слышу, как мои коллеги говорят о машинном обучении и ИИ, я их частично понимаю, но не могу принять участие в их беседе. По крайней мере, не на том уровне, на котором хотел бы. Это отличный способ понять, как оно работает.
Что я уже знаю?
Если не брать во внимание общие навыки программирования, я никогда не работал ни с машинным обучением, ни с ИИ.
3. Нарисовать реалистичный портрет моей девушки
Фото: Medium
Почему я хочу этому научиться?
Мне всегда нравилось искусство. Я считаю, что довольно неплохо рисую натюрморты. Однако я не разбираюсь в тенях и освещении и не умею изображать лица. Я не про.
Что я уже умею?
Как я сказал, я не полный ноль в рисовании. Я никогда не ходил в художественную школу, но неплохо рисую натюрморты.
4. Научиться чревовещанию
Фото: Fandom
Боже мой! Это просто удивительный навык! Я посмотрел выступление Дарси Линн на американском талант-шоу и подумал, что было бы здорово научиться делать также.
Мне очень интересно узнать, что из этого получится. Я надеюсь, что не выставлю себя дураком.
Почему я хочу этому научиться?
Во-первых, это кажется мне невозможным. Поэтому это довольно интересная цель. К тому же, разве это не весело? Как по мне, главное — чтобы было весело. Я хочу так разыгрывать своих друзей.
Что я уже умею?
Ничего.
5. Собрать кубик Рубика менее чем за 90 секунд
Фото: Unsplash
Сначала я хотел научиться собирать кубик Рубика за 20 секунд. Потом я подумал: «20 секунд? Кого я обманываю?»
Почему я хочу этому научиться?
Я не знаю. Просто это выглядит круто. И я хочу узнать, каково это — собирать кубик Рубика.
Что я уже умею?
Я никогда не собирал кубик Рубика. Печально, да?
6. Поддержать 30-минутный разговор на испанском
Фото: Unsplash
Кажется, сегодня все хотят выучить иностранный язык.
Почему я хочу этому научиться?
Если не принимать во внимание тот факт, что испанский очень красивый, я всегда хотел выучить иностранный язык. Мне так и не удалось освоить французский и испанский.
Что я уже умею?
По правде говоря, я не могу сказать, что полностью потерпел неудачу в изучении французского и испанского. Я знаю несколько фраз.
7. Стать хакером (этичным хакером)
Фото: NME.com Когда я начал смотреть сериал «Мистер Робот», я был поражен. Тогда я уже знал, что хочу поиграть немного с хакингом. Посмотрим, что из этого выйдет.
Почему я хочу этому научиться?
Отчасти потому, что это круто. Я просто хочу получить удовольствие от изучения чего-то нового. У меня уже есть идея для хакерского эксперимента.
Что я уже умею?
Если не брать во внимание общие навыки программирования, я ничего не знаю о хакинге.
8. Научиться создавать анимационный цикл
Анимации — это так здорово. Я их обожаю! Разве они могут кому-то не нравиться?
GIF-анимация: Jona Dinges
Почему я хочу этому научиться?
Мне очень нравятся анимации, и я хочу уметь создавать что-то замечательное.
Что я уже умею?
Сейчас я знаю азы анимационной графики. Я установил After Effects и научился им пользоваться. Неплохо для начала.
9. Моделировать 3D-персонажа
Фото: Medium
Спасибо людям на Pixabay за это замечательное изображение. Это очень круто!
Честно говоря, я не думаю, что научусь моделировать персонаж с таким количеством деталей. Я сомневаюсь, что для этого хватит месяца. Однако я уверен, что у меня что-то получится.
Почему я хочу этому научиться?
Мне нравится искусство. 3D-изображения кажутся мне очень интересными. Почему бы не попробовать себя в этом?
Что я уже умею?
Ничего. У меня есть много журналов 3dartist. Там так много красивых 3D-персонажей. Я очень вдохновился.
10. Создать игру на C++
Фото: Medium
Почему я хочу этому научиться?
Я зарабатываю на жизнь кодингом. Тем не менее я никогда не писал на C++.
Что я уже умею?
Никогда не писал на C++.
11. Научиться читать рэп Кадр из фильма «Яркость»
Я не рэпер. Я неплохо пою, но ужасно читаю рэп. Я никогда не пробовал. Я попытаюсь прочитать рэп-версию песни «Broken People» — саундтрека к фильму «Яркость».
Почему я хочу этому научиться?
Певец должен быть многосторонним. Программист может петь!
Что я уже умею?
Я могу петь. Читать рэп — пока нет.
12. Нарисовать и разукрасить 2D-персонажа
И вот опять! Изобразительное искусство! В этот раз я хочу нарисовать Марио.
Фото: Medium
Почему я хочу этому научиться?
По той же причине, почему я хочу впервые изобразить 3D-персонажа.
Что я уже умею?
Я продвинутый пользователь Adobe Illustrator, но плохо рисую и разукрашиваю иллюстрации.
Правила упражнения
Я работаю на полной рабочей ставке и пишу статьи. Это значит, что у меня не очень много времени на саморазвитие. Поэтому я планирую практиковаться по два часа в день. Вам не показалось. Я планирую посвящать этим занятиям два часа в день. Вот и все. Будет ли этого достаточно? Не знаю. Посмотрим. Вы удивитесь, чему может научиться наш мозг при помощи глубокой концентрации и постоянной практики.
Зачем я это делаю?
Меня очень вдохновил Макс Дойч. Кроме того, я верю в красоту расширения границ нашего сознания. Меня также всегда очаровывала идея ускоренного обучения. Пришло время применить мои знания на практике. Интересно, чего я смогу достичь за месяц.
Преуспею ли я в этом?
Лучше поставить высокую цель и провалиться, чем поставить несложную задачу и преуспеть в ней. Я ставлю на девять из двенадцати. Может, мне повезет, и я сорву джекпот.
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