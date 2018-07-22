Хочу научиться за год двенадцати «бесполезным» для меня навыкам. Зачем?

«Живи так, будто завтра умрешь; учись так, будто проживешь вечно», — Махатма Ганди

Именно об этом я и буду говорить в этой статье. Я знаю, что обучиться этим навыкам тяжело, и, вероятнее всего, у меня ничего не получится. Ну и что? Интересно хотя бы попробовать. Проигрывай красиво, да?

Введение

2017 год был просто замечательным. Я сделал много чего интересного. В этом году я хочу сделать больше.

Я собираюсь обучиться двенадцати невероятно сложным навыкам, по одному в месяц. Мастерство — сложная вещь, но вдруг у меня получится. Интересно, что это за навыки? Вот они.

1. Запомнить порядок перемешанной колоды карт за 120 секунд

Фото: Wikimedia commons

Это обычное упражнение на память. Посмотрим, получится ли у меня. Запомнить порядок карт за 120 секунд, как по мне, очень сложно. Это очень меня пугает. Тем не менее, я хочу попробовать.

Почему я хочу этому научиться?

Простым людям кажется, что это сделать невозможно. Я хочу узнать, насколько это «невозможно».

Что я уже умею?

Честно говоря, я уже запоминал когда-то порядок карт. Но не было никаких временных ограничений. Я просто делал это ради интереса. Это было пять лет назад, когда я увлекался упражнениями на память. Сейчас я помню методику, которую использовал, но очень долго этим не занимался и не смогу запомнить порядок карт даже за час.

2. Разработать систему рекоммендаций, используя машинное обучение и ИИ Фото: Medium

Когда-то задавались вопросами, как YouTube выбирает для вас рекомендованные видео? Или как Amazon составляет список подходящих для вас товаров на основе ваших предыдущих покупок? Да, именно этим я и хочу заняться.

Почему я хочу этому научиться?

Причина очевидна. Я технарь!

Когда я слышу, как мои коллеги говорят о машинном обучении и ИИ, я их частично понимаю, но не могу принять участие в их беседе. По крайней мере, не на том уровне, на котором хотел бы. Это отличный способ понять, как оно работает.

Что я уже знаю?

Если не брать во внимание общие навыки программирования, я никогда не работал ни с машинным обучением, ни с ИИ.

3. Нарисовать реалистичный портрет моей девушки

Фото: Medium

Почему я хочу этому научиться?

Мне всегда нравилось искусство. Я считаю, что довольно неплохо рисую натюрморты. Однако я не разбираюсь в тенях и освещении и не умею изображать лица. Я не про.

Что я уже умею?

Как я сказал, я не полный ноль в рисовании. Я никогда не ходил в художественную школу, но неплохо рисую натюрморты.

4. Научиться чревовещанию

Фото: Fandom

Боже мой! Это просто удивительный навык! Я посмотрел выступление Дарси Линн на американском талант-шоу и подумал, что было бы здорово научиться делать также.

Мне очень интересно узнать, что из этого получится. Я надеюсь, что не выставлю себя дураком.

Почему я хочу этому научиться?

Во-первых, это кажется мне невозможным. Поэтому это довольно интересная цель. К тому же, разве это не весело? Как по мне, главное — чтобы было весело. Я хочу так разыгрывать своих друзей.

Что я уже умею?

Ничего.

5. Собрать кубик Рубика менее чем за 90 секунд

Фото: Unsplash

Сначала я хотел научиться собирать кубик Рубика за 20 секунд. Потом я подумал: «20 секунд? Кого я обманываю?»

Почему я хочу этому научиться?

Я не знаю. Просто это выглядит круто. И я хочу узнать, каково это — собирать кубик Рубика.

Что я уже умею?

Я никогда не собирал кубик Рубика. Печально, да?

6. Поддержать 30-минутный разговор на испанском

Фото: Unsplash

Кажется, сегодня все хотят выучить иностранный язык.

Почему я хочу этому научиться?

Если не принимать во внимание тот факт, что испанский очень красивый, я всегда хотел выучить иностранный язык. Мне так и не удалось освоить французский и испанский.

Что я уже умею?

По правде говоря, я не могу сказать, что полностью потерпел неудачу в изучении французского и испанского. Я знаю несколько фраз.

7. Стать хакером (этичным хакером)

Фото: NME.com Когда я начал смотреть сериал «Мистер Робот», я был поражен. Тогда я уже знал, что хочу поиграть немного с хакингом. Посмотрим, что из этого выйдет.

Почему я хочу этому научиться?

Отчасти потому, что это круто. Я просто хочу получить удовольствие от изучения чего-то нового. У меня уже есть идея для хакерского эксперимента.

Что я уже умею?

Если не брать во внимание общие навыки программирования, я ничего не знаю о хакинге.

8. Научиться создавать анимационный цикл

Анимации — это так здорово. Я их обожаю! Разве они могут кому-то не нравиться?

GIF-анимация: Jona Dinges

Почему я хочу этому научиться?

Мне очень нравятся анимации, и я хочу уметь создавать что-то замечательное.

Что я уже умею?

Сейчас я знаю азы анимационной графики. Я установил After Effects и научился им пользоваться. Неплохо для начала.

9. Моделировать 3D-персонажа

Фото: Medium

Спасибо людям на Pixabay за это замечательное изображение. Это очень круто!

Честно говоря, я не думаю, что научусь моделировать персонаж с таким количеством деталей. Я сомневаюсь, что для этого хватит месяца. Однако я уверен, что у меня что-то получится.

Почему я хочу этому научиться?

Мне нравится искусство. 3D-изображения кажутся мне очень интересными. Почему бы не попробовать себя в этом?

Что я уже умею?

Ничего. У меня есть много журналов 3dartist. Там так много красивых 3D-персонажей. Я очень вдохновился.

10. Создать игру на C++

Фото: Medium

Почему я хочу этому научиться?

Я зарабатываю на жизнь кодингом. Тем не менее я никогда не писал на C++.

Что я уже умею?

Никогда не писал на C++.

11. Научиться читать рэп Кадр из фильма «Яркость»

Я не рэпер. Я неплохо пою, но ужасно читаю рэп. Я никогда не пробовал. Я попытаюсь прочитать рэп-версию песни «Broken People» — саундтрека к фильму «Яркость».

Почему я хочу этому научиться?

Певец должен быть многосторонним. Программист может петь!

Что я уже умею?

Я могу петь. Читать рэп — пока нет.

12. Нарисовать и разукрасить 2D-персонажа

И вот опять! Изобразительное искусство! В этот раз я хочу нарисовать Марио.

Фото: Medium

Почему я хочу этому научиться?

По той же причине, почему я хочу впервые изобразить 3D-персонажа.

Что я уже умею?

Я продвинутый пользователь Adobe Illustrator, но плохо рисую и разукрашиваю иллюстрации.

Правила упражнения

Я работаю на полной рабочей ставке и пишу статьи. Это значит, что у меня не очень много времени на саморазвитие. Поэтому я планирую практиковаться по два часа в день. Вам не показалось. Я планирую посвящать этим занятиям два часа в день. Вот и все. Будет ли этого достаточно? Не знаю. Посмотрим. Вы удивитесь, чему может научиться наш мозг при помощи глубокой концентрации и постоянной практики.

Зачем я это делаю?

Меня очень вдохновил Макс Дойч. Кроме того, я верю в красоту расширения границ нашего сознания. Меня также всегда очаровывала идея ускоренного обучения. Пришло время применить мои знания на практике. Интересно, чего я смогу достичь за месяц.

Преуспею ли я в этом?

Лучше поставить высокую цель и провалиться, чем поставить несложную задачу и преуспеть в ней. Я ставлю на девять из двенадцати. Может, мне повезет, и я сорву джекпот.

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