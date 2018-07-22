Тест: какая профессия предназначена тебе судьбой?

Если ты еще не нашла свое признание и дело всей жизни — это тест для тебя. Он поможет понять, в какой сфере тебе будет максимально комфортно работать и какая профессия больше всего сочетается с твоим образом жизни.

Один из главных вопросов, которым задается каждый человек, — какую профессию выбрать. Надо сказать, его высокий приоритет вполне оправдан, ведь это то, чему ты будешь посвящать наибольшую часть своего времени, то, что будет тебя кормить. Поэтому дело жизни, конечно же, должно приносить удовольствие и удовлетворение. Некоторые знают, кем хотят стать, с самого раннего возраста и чуть ли не с детсада начинают развивать свои таланты — поступают в музыкальные, балетные, языковые школы. А кто-то задается мыслью о будущем только к окончанию школы, но самое печальное, что есть и те, кто так и не смог найти свое призвание.

Если и ты все еще находишься в поисках своего дела жизни, WMJ.ru поможет определить, к чему лежит твоя душа.

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

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