На какие жертвы Мирей Матье пошла ради своей главной любви

Говорят, что первым гонораром Мирей Матье был… леденец. Его девочка, которая с детства любила петь, получила от отца за выступление в хоре на рождественской мессе в местной церкви. Малышке тогда было всего четыре года. Спасибо Эдит Пиаф Будущая звезда французской эстрады появилась на свет в Авиньоне в многодетной семье: помимо Мирей у родителей родилось еще 13 детей. Она была старшей. Семья жила очень бедно, даже кукол у девочки не было. Впрочем, пока ее ровесницы наряжали кукол, Мирей помогала маме с братьями и сестрами. В 13 лет она бросила школу и устроилась работать на фабрику.

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Мирей Матье, фото начала 70-х. Источник: Globallookpress.com «Папа» Джо В пятнадцать лет Мирей Матье участвует в городском конкурсе песни — и занимает второе место. А через четыре года становится его победительницей. В награду ее отправляют в Париж, выступать в популярном телешоу. В ноябре 1965 зрители впервые увидели на экране юную Мирей, она исполняла песню Jezebel своей обожаемой Эдит Пиаф. Так на французской эстраде зажглась новая звезда.

На следующий день родителям Мирей позвонил знаменитый продюсер Джонни Старк. «Ваша дочь должна быть звездой — и будет», — пообещал он. Уже через месяц Мирей Матье выступала на главной французской сцене — в концертном зале «Олимпия».

Мирей Матье, 1967 г. Источник: Globallookpress.com Старк стал для молодой певицы Пигмалионом, а она — его Галатеей. Первым делом он запретил девушке слушать записи Пиаф и пытаться подражать ей. Опытный продюсер прекрасно понимал, что успеха она добьется только в том случае, если у нее будет своя, ни на кого не похожая манера исполнения.

Благодаря «папе Джо» Матье выучила нотную грамоту (само собой, бабушка могла обучить ее только самым азам), научилась изящно двигаться на сцене и грациозно ходить на каблуках, отточила дикцию… Она работала сутки напролет, изучала этикет, историю культуры, иностранные языки — в итоге звезда может исполнять песни почти на десяти языках. Но ее успех и достижения — результат невероятного, упорного, многочасового труда.

Дуэт Мирей Матье и бельгийской певицы Анни Корди 1972 г. Источник: Globallookpress.com Рассказывали, что после того, как девушка, которая даже не окончила школу, спросила продюсера: «А кто такая Дега?», он понял: с ней еще работать и работать. Только вот от своего южного акцента Матье до конца избавиться так и не смогла — Джонни Старк махнул рукой, подумав, что это может стать ее фишкой.

В 1966 году Мирей Матье выпустила первый диск с песней Mon Credo на музыку знаменитого композитора Поля Мориа — за полгода он разошелся миллионным тиражом. Грандиозный успех сопутствовал и последующим пластинкам. Вскоре певица стала настоящей звездой. В 1978 году с нее вылепили бюст национального символа Франции — Марианны.

Мирей Матье в России, 1989 г. Источник: Globallookpress.com Звезда французской эстрады стала желанной гостьей во всех странах, но особенно ее полюбили в СССР, где она впервые выступила летом 1967 года. Прическа «под Матье» мгновенно стала хитом у советских женщин — и, несмотря на то, что прошло уже полвека, концерты Мирей Матье в России проходят с неизменных успехом. Сама певица, говорит, что эта любовь взаимна. «Русские, как и я, не любят фальши», — добавляет она. Ни слова о любви Свою личную жизнь звезда французской эстрады тщательно скрывает. Официально она никогда не была замужем, детей у певицы также нет. Почему? Пресса постоянно задается этим вопросом. Красивая, успешная, элегантная, богатая женщина, которая всю жизнь страстно поет о любви и никогда не была обделена мужским вниманием, и вдруг одинока?

Мама Мирей Матье до самого преклонного возраста сопровождала ее на гастролях. Марсель-София Матье скончалась в 2016 году, ей было 94 года. Источник: Globallookpress.com Мирей Матье от ответа неизменно уходит. Певица признает, что любовь — «самое прекрасное, что есть на свете», но ни каких подробностей от нее никто никогда не дождался. Здесь звезда проявляет неизменную твердость. «Я о личной жизни никогда не рассказываю», — говорит Матье.

Это порождает массу слухов. Одни, основываясь на книге мемуаров Матье «Моя судьба», уверены, что в жизни певицы нет никакой тайны, тайных мужей и, тем более, детей, которых она якобы скрывала. Некоторые даже считают, что ее песни так берут за душу именно потому, что она вкладывает в них все свои эмоции, все свои страсти — в психологии это называется сублимацией.

Шарля Азнавура, Другие — их меньшинство — считают, что Мирей Матье просто очень хороший конспиратор. Ходили слухи, что ей были увлечены многие знаменитые люди, назывались имена Чарли Чаплина Пласидо Доминго … После смерти Джонни Старка возникли совершенно невероятные слухи о том, что на самом деле продюсер и певица были тайными любовниками, и якобы у Мирей даже есть ребенок от него. Но все это, конечно, выдумки.

Выступление Мирей Матье, Источник: Globallookpress.com Сбежавшая невеста Более-менее известно только о двух серьезных романах певицы. В 1983 году Мирей Матье сделал предложение известный французский бизнесмен, но за несколько дней до свадьбы они расстались: жених заявил, что ради семьи она должна будет оставить сцену. Хочет петь? Пусть поет дома! На это Матье, для которой сцена всегда была главной любовью и смыслом жизни, пойти просто не смогла.

А в середине 90-х звезду стали часто замечать в компании креативного директора дома Guerlain Оливье Эшомедзона. Французская пресса писала, что дело идет к свадьбе, говорили, что уже куплены обручальные кольца, а свадебное платье Мирей Матье будет шить кутюрье Кристиан Лакруа . Но… Свадьбы опять не случилось. Почему? Певица, как обычно, хранила молчание и отказывалась от комментариев.

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Знаменитые советские актрисы, оставшиеся к старости в одиночествеОчень многие из них играли счастливых жен, матерей и бабушек. А потом, когда гасли софиты, они возвращались в пустые квартиры, где их никто не ждал. Однажды она сказала: «Любовь — это мой запретный сад». Говорят, что принципиальное решение — не говорить ни слова о личном — Мирей Матье приняла в 19 лет. В одном из интервью певица как-то рассказала, что однажды в самом начале совместной работы Старк поинтересовался, не влюблена ли она в кого-нибудь. После ее отрицательного ответа он одобрительно кивнул. «Любовь — это то, что лишает сна, еды и работы», — объяснил он, добавив, что природа наградила ее удивительным подарком — голосом, и глупо приносить в жертву сиюминутному увлечению такой удивительный дар.

В сердце звезды французской эстрады остается достаточно места для близких — сестер, братьев, многочисленных племянников и племянниц. Но большая его часть отдана ее главной и всепоглощающей любви — работе.