Дилетанты-неумехи портят жизнь себе и другим на высочайшей горе мира

Интерес к горе Эверест никогда не был столь высок. Толпы восходителей, нередко лишенных всякого опыта, слетаются в Непал, чтобы испытать себя на прочность на высочайшей горе мира. Они не только убивают всякую магию, но и подвергают опасности жизнь других, сетуют опытные альпинисты.

21 мая на склонах Эвереста пропал без вести Нобукадзу Курики. Японский альпинист-ветеран был настроен дойти до конца, но почувствовал себя плохо на высоте 7400 метров и вынужден был повернуть обратно. По дороге вниз случилось непредвиденное.

«Курики перестал отвечать на позывные, и до нас больше не доходил свет от его налобного фонаря, мы оборачивались, но позади нас был лишь мрак», — написала его команда в своем Фейсбуке.

Позднее тело 35-летнего японца обнаружили на склоне горы. Смерть наступила в результате переохлаждения.

Это была восьмая попытка Нобукадзу Курики покорить пик мира. Все предыдущие заканчивались неудачами из-за плохой погоды. В 2012 году Курики, прославившийся среди альпинистов тем, что никогда не брал баллонов с кислородом и обходился минимумом экипировки, получил настолько сильные обморожения, что лишился девяти пальцев. По этой причине он и не смог воспользоваться ледорубом, который есть у всякого альпиниста. Но даже это не отвадило японца от попыток покорить высочайший в мире пик.

Японский альпинист Нобукадзу Курики с флагом Непала

Мечтой постоять на вершине мира заболевают все больше людей по всему свету, и хотя неудачные восхождения на Эверест унесли по меньшей мере триста жизней, люди съезжаются в Гималаи, чтобы попытаться воплотить эту мечту. Только в этом году вершины достигли 700 альпинистов — и это всего за две недели в мае, пока длится короткий сезон восхождений. Это рекорд за все время существования спортивного альпинизма.

«В Эвересте есть что-то романтическое, история горы, ее высота и масштабы. Мы, альпинисты, ходим в горы, чтобы обрести смысл жизни, и многие считают, что лучше места, чем Эверест, для этого попросту не найти», — утверждает бывалый альпинист Майк Чемберс (Mike Chambers). Покорить Эверест он пытался уже дважды — но оба раза неудачно.

Увлечение Эверестом набирает обороты в последние 30 лет, однако началось оно еще в 1921 году, когда британская экспедиция под руководством альпиниста Джорджа Мэллори (George Mallory) обнаружила удобную тропу на пик. В 1924 году Мэллори вернулся в Гималаи вместе с коллегой Эндрю Ирвином (Andrew Irvine), но оба пропали без вести на пути к вершине. Лишь спустя 75 лет, в 1999 году, останки Джорджа Мэллори были обнаружены на высоте 8155 метров.

В 1953 году военный Джон Хант (John Hunt) организовал девятую по счету британскую экспедицию на Эверест. На покорение высоты были брошены две команды по два человека. Первая сдалась всего в ста метрах от вершины. Но уже через два дня, 29 мая 1953 года, команда номер два, состоящая из новозеландца Эдмунда Хиллари (Edmund Hillary) и его непальского шерпы Тенцинга Норгея (Tenzing Norgay), вписала свои имена в историю, став первыми альпинистами, взобравшимися на Эверест. На вершине они провели пятнадцать минут, закопали в снег небольшой крестик и шоколадки, сфотографировались, разделили кусок пирога и отправились вниз. Когда они добрались до лагеря, первое, что сказал Хиллари соратникам, было: «Ну что ж, вот мы и разделались с ним, гадом таким».

В последующие десятилетия разыгрались нешуточные «страсти по пику», но сейчас жажда повторить подвиг достигла своего апогея.

Масса желающих совершить подвиг

«Большинство тех, кто лезет на Эверест, — это люди, стремящиеся чего-то достичь. Много кому из них сильно за сорок или даже за пятьдесят, это состоятельные бизнесмены, они хотят совершить подвиг и поставить галочку», — рассказывает Билли Бирлинг (Billi Bierling). Ей покорилось пять восьмитысячников, включая Эверест. Сейчас она — администратор Гималайской базы данных, куда заносятся имена всех альпинистов в этой горной системе.

Мы встречаемся с Билли Бирлинг в кафе «Голубая нота» в столице Непала Катманду, где она отдыхает после напряженного сезона. Бирлинг сокрушается, что Эверест манит все больше и больше народу и что альпинизм постепенно превращается в бизнес. Своей наивысшей заслугой она считает покорение седьмой вершины мира Чо-Ойю, которая находится в двадцати километрах на запад от Эвереста. Бирлинг взошла на нее без кислородных баллонов.

И все же Бирлинг признает, что Эверест — это что-то особенное.

«Эверест становится частью твоей личности. Ты носишь его в себе всю оставшуюся жизнь. Даже мои друзья хвастают, что я была на Эвересте», — рассказывает Бирлинг.

С обреченным видом Бирлинг рассказывает, что большинство из тех, кто лезет на Эверест в наши дни, хотят стать первыми хотя бы в чем-нибудь, установить хотя бы один рекорд.

«Пару дней назад мне позвонил мужчина из Индии. Он добрался до вершины и просил меня узнать, залезал ли кто-нибудь на Эверест с растяжением связок до него. Я ответила, что такого рода информацию мы не регистрируем, что растяжение — это, считай, дешево отделался и что, по моим догадкам, он — вряд ли первый. А он мне и говорит: «Но меня же так и не прооперировали»», — качает головой Билли Бирлинг.

«Наверное, дело в славе, которую всякий раз срывают первопроходцы: завидуйте, мол, я первый. Может, дело еще и в спонсорах. Был тут один, просил, чтобы его зарегистрировали как первого вегана на Эвересте. Будто кому-то есть до этого дело», — изумляется Бирлинг.

Паломничество к катастрофе

В 1990-е годы Эверест начинают осваивать люди, далекие от тусовки заядлых альпинистов. Открывается ряд фирм, они предлагают коммерческие экспедиции на вершину для всех, кто готов платить. По мнению Билли Бирлинг, это и привело к крупнейшей катастрофе за всю историю восхождений на Эверест, которая впоследствии привлекла внимание широкой общественности. В 1996 году восемь альпинистов погибли, когда на самой вершине их застал буран. Полные драматизма мемуары выживших стали бестселлерами и легли в основу ряда телепередач и фильмов, и в Непал началось целое паломничество из желающих проверить себя на прочность.

Ритуальная ступа в память об альпинисте и горном гиде Скотте Фишере , погибшем на Эвересте в 1996 году, на тропе, ведущей к базовому лагерю Эвереста

За 43 года с 1953 по 1996 год пика достигли 674 человека. В этом году на гору взошли 700 человек лишь за двенадцать дней. По мнению альпиниста Майка Чемберса, это убивает всякое очарование Эвереста.

«Когда ты забираешься наверх, это уже не твой личный триумф и не те невероятные ощущения, от которых поет душа — как это бывает в других горах — просто потому, что кругом толпы народа и одна коммерция», — жалуется он.

И Билли Бирлинг, и Майк Чемберс считают, что такой поворот событий попросту опасен. Гора привлекает все больше и больше народа, у многих мало или вообще нет опыта. Достичь пика можно, когда открывается «окно» продолжительностью примерно в две недели, за это время скапливаются длинные очереди, и риск несчастных случаев растет.

Новички плодят риски

«Помню, шли как мы как-то раз на стену Лхоцзе, этот откос — часть маршрута на Эверест, и три или четыре раза кто-то выбрасывал ненужную экипировку. Что бы ты ни бросил на Лхоцзе, оно полетит вниз со скоростью 120 километров в час. Так, простая фляга с водой превращается в смертоносную ракету, убивающую все на своем пути. Люди, которым попросту недостает физической подготовки, не только тормозят остальных, но и ставят под угрозу их безопасность», — объясняет Майк Чемберс.

«Всегда пытаешься свести риск к минимуму, насколько это возможно. Конечно, есть обстоятельства, повлиять на которые мы не можем, но это должны быть лишь природные явления — и только. Когда тебе приходится постоянно следить за лавинами, тебе вряд ли захочется волноваться еще и за тех, кто никогда не ходил по леднику в кошках, но все равно решил попробовать свои силы на вершине мира», — заключает Майк Чемберс.

Гора Эверест

Гора Эверест расположена на границе между Непалом и Тибетом. Это высочайшая вершина в мире, ее высота — 8848 метров.

Первыми на Эверест взошли новозеландец Эдмунд Хиллари и непалец Тенцинг Норгей. Это случилось 29 мая 1953 года в 11:30.

Коммерческие экспедиции для опытных альпинистов и любителей начались в 1990-х годах. Восхождение на Эверест стоит в среднем 50-85 тысяч долларов (3,1-5,4 миллиона рублей — прим. перев.). Непальское правительство взимает с альпинистов налог в 11 тысяч долларов (695 тысяч рублей).

Из-за погодных условий восхождения проводятся всего две недели в году, в конце мая. В этом году до вершины добрались 700 человек — это больше, чем когда бы то ни было.

Всего Эверест покорился 4,8 тысячам альпинистов.

Всего до вершины добираются 65% альпинистов. Остальные сходят с дистанции, как правило из-за травм или плохого самочувствия.

Каждый год Эверест уносит 5-8 жизней — это меньше, чем в прошлом.

Смертельных исходов стало меньше из-за того, что оборудование стало современнее, маршруты — удобнее, проводники — опытнее, а спасательные вертолеты забираются все выше в горы. Однако даже за этот год на склонах Эвереста погибли пять человек.