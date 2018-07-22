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Снимут и отправят в космос: в День города из екатеринбуржцев выстроят огромное слово для космонавта
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Снимут и отправят в космос: в День города из екатеринбуржцев выстроят огромное слово для космонавта 

e1.ru 57 минут назад
Фото: e1.ru
В День города собрались выстроить екатеринбуржцев в огромное слово «Привет», сфотографировать и отправить этот снимок в космос. Как рассказал Е1.RU директор екатеринбургского планетария, таким образом они хотят поддержать нашего космонавта Сергея Прокопьева, который сейчас находится на МКС.
По словам директора планетария Александра Изгагина, выстраивать людей будут либо на Плотинке, либо на главной площади города. Координировать работу будут 70 волонтёров. По подсчётам организаторов флешмоба, одна буква будет состоять из 40 человек.
— Мы уже обговорили эту идею с администрацией города и с братом Сергея Прокопьева, им эта задумка понравилась, — рассказал Е1.RU Изгагин. — Акция пройдёт 18 августа в 18:00.
В администрации города подтвердили, что такой флешмоб действительно запланирован.
Сейчас планетарий ищет волонтёров. Если вы хотите стать волонтёром на этой акции, то можете позвонить в планетарий по номерам: +7 (343) 382–40–97, +7 922 106 70 30.
В начала июня мы в прямом эфире показывали старт «Союза» — командиром корабля является космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. В интервью Е1.RU Сергей Прокопьев рассказывал, что слетать в космос — его давняя мечта.
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