«Хватал за ягодицы, говорил пошлые фразы»: чем обернулся поход в магазин на Затулинке

Жительница ЖК «Матрешкин двор» вышла из дома на улице Петухова за сигаретами вечером в пятницу 20 июля. Магазин возле дома оказался закрыт, женщина двинулась обратно в сторону дома и внезапно решила остановиться возле клумбы первого подъезда, чтобы понюхать цветы. Как рассказывает потерпевшая, возле входа в подъезд стояли трое: двое мужчин и женщина, в которой любительница цветочных ароматов признала соседку из четвертого подъезда. Завязалась беседа. Один из мужчин сыпал комплиментами и даже звал замуж вышедшую в магазин даму. После десятиминутного общения женщина засобиралась домой. Она уже зашла в тамбур подъезда, как вдруг услышала, как сзади хлопнула входная дверь. Обернувшись, она увидела недавнего знакомого. «Данный мужчина подошел к ней и начал приставать. Его приставания заключались в том, что он хватал гражданку за руки, ягодицы, щупал за ноги, пытался схватить за грудь. В это время гражданка отбивалась от него, и всячески пыталась убежать, при этом мужчина постоянно говорил пошлые фразы и удерживал ее», — говорится в заявлении жительницы Кировского района в полицию.

Чудом женщине удалось вырваться. С криками «Помогите!», она выбежала из подъезда. Второй мужчина пытался успокоить возбужденного друга, который после отказа «начал кричать на гражданку и нецензурно выражаться бранью». Компания удалилась в неизвестном направлении, а испуганная женщина пошла в полицию. На фото, которое опубликовал паблик «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте» видны ссадины на запястьях девушки.

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни осуждают действия мужчины, другие считают, что девушка сама спровоцировала горячего парня на домогательства. «В 90% таких ситуаций провоцирование идет со стороны женщины, которая практически голая ходит, а потом жалуется, что на нее кидаются пьяные мужики и все навязываются познакомиться!», — считает Максим К. «Ни один нормальный уважающий себя мужчина не станет приставать к девушке, даже если она голая будет расхаживать. Как бы она не одевалась и не зазывала, она имеет право выбирать, а подобные действия против воли должны быть наказуемы», — контр аргументирует Константин Б.

Новосибирцы иронизируют и по поводу места происшествия, считая, что на Затулинке и не такое случалось. «Господи, я думала маньяк какой то, а это затулинка выходные отмечает по традиции», — пишет в комментариях паблика «Инцидент. Новосибирск» Виолетта В. Другая девушка жалуется на проживание в том же районе: «Из-за ремонта дома вынуждены временно снимать квартиру на Петухова. И в этом районе лучше из дома после 19:00 без надобности на улицу не выходить. До остановки и обратно. Ужасный район».