Миогимнастика для исправления прикуса 

«Гимнастика есть целительная часть медицины».
Платон
У детей неправильный прикус часто сопровождается функциональными нарушениями мышц челюстно-лицевой области. Для качественного жевания, глотания, дыхания и речи мышцы лица и ротовой полости должны находиться в равновесии. Например, ротовое дыхание вынуждает ребенка постоянно держать рот открытым. Это приводит к перенапряжению жевательных мышц и к сужению челюстей и неправильному прикусу. Или при повышенной активности мимических мышц нарушается глотание. В результате у ребенка наблюдается щель между верхними и нижними передними зубами, а отсюда и нарушение речи. Это лишь немногие примеры, показывающие, как в нашем организме все взаимосвязано.
Для работы с мышцами, помимо ортодонтических аппаратов, врачи прибегают к миогимнастике, лечебный принцип которой состоит в тренировке мышц лица, способствующей их правильному функционированию. Нарушения в челюстно-лицевой области затрагивают мышцы шеи и спины, что в конечном счете приводит к нарушениям осанки и плоскостопию у ребенка. Часто на помощь ортодонту приходят логопеды и остеопаты. Такой комплексный подход позволяет справиться с проблемой и восстановить мышечное равновесие челюстно-лицевой области и всего опорно-двигательного аппарата в целом.
Давайте рассмотрим несколько упражнений, которые назначают при самых распространенных проблемах с прикусом.
Открытый рот Укрепляем круговую мышцу рта. Упражнение назначается при постоянном открытом рте у ребенка, при ротовом дыхании и при несмыкании губ, выступании верхних передних зубов из-под губы. Пуговица. Большую плоскую пластмассовую пуговицу горизонтально положить между губами и удерживать ее сначала в течение 1 минуты, затем до 3-5 минут. Линейка. Зажать губами край линейки длиной 8–10 см и удерживать ее в горизонтальном положении. Затем положить какой-нибудь груз, постепенно увеличивая его. Воздух. Сомкнуть губы, надуть воздух под верхнюю губу, затем под нижнюю губу. Щеки. Губы сомкнуть, надуть щеки, медленно кулаками выдавить воздух через сжатые губы.
<> Дистальный прикус
Выдвигаем нижнюю челюсть вперед при дистальном прикусе, т.е. когда нижняя челюсть и подбородок сдвинуты назад и имеется щель между верхней и нижней челюстью. Выдвинуть и удержать. Нижнюю челюсть медленно выдвигать до тех пор, пока режущие края нижних резцов не установятся впереди верхних. В таком положении нижнюю челюсть удерживать 10 секунд, затем медленно установить в исходное положение, постепенно увеличивать время до 60 секунд. Повороты головы. Предыдущее упражнение выполнять с поворотом головы сначала вправо, затем влево. Нагрузка увеличивается при выполнении упражнения стоя. Голову слегка запрокидывают назад, нижнюю челюсть медленно выдвигают вперед до тех пор, пока нижние резцы установятся впереди верхних. Линейка. Зажать губами край линейки длиной 6–12 см и удерживать ее в горизонтальном положении. Положить какой-нибудь груз, постепенно увеличивая его.
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Открытый прикус
Открытый прикус, при котором не смыкаются верхние и нижние передние зубы. Давление. Губы сомкнуты, зубы сжаты. Усилить давление на зубы сокращением жевательных мышц. /Сопротивление. Открыть рот, расположить указательные и средние пальцы на зубах и боковых участках нижней челюсти. Закрывать рот, оказывая сопротивление давлением рук. Деревянная палочка. На деревянную палочку надеть резиновую трубку, проложить ее между боковыми зубами и удерживать в таком положении. Сжимать и разжимать зубы, постепенно перемещая палочку по зубному ряду.
Смещение нижней челюсти
При смещении нижней челюсти в сторону и видимой асимметрии лица у ребенка. Удержание. Максимально открыть рот, переместить нижнюю челюсть в правильное положение, сомкнуть зубы и удерживать в этом положении нижнюю челюсть 5 секунд, затем 10 секунд, 20 секунд и так до 60.
Глубокий прикус
При глубоком прикусе, когда нижние резцы почти не видны. Удержание. Нижнюю челюсть медленно выдвигать вперед до тех пор, пока режущие края нижних резцов не установятся впереди верхних, в таком положении нижнюю челюсть удерживать 10 секунд, затем медленно установить в исходное положение. Деревянная палочка. На деревянную палочку надевают резиновую трубку, прокладывают между передними зубами, сжимают и разжимают зубы.
Выдающаяся нижняя челюсть
Когда у ребенка нижняя челюсть выступает вперед. Давление. Кончиком языка давить на внутреннюю поверхности верхних передних зубов до усталости мышц (3–5 мин.) Удержание. Зажать верхними фронтальными зубами нижнюю губу, удержать, затем отпустить ее. Зуб на зуб. Открыть рот, медленно закрывать его, смещая нижнюю челюсть назад и устанавливая передние зубы в краевом смыкании. Нижнюю челюсть удерживать в этом положении 4 –8 секунд.
Чтобы добиться необходимого результата, все упражнения следует выполнять регулярно 2 раза в день по 10–15 раз. Без консультации ортодонта к самостоятельному выполнению упражнений приступать не стоит, чтобы не наделать ошибок и не разочароваться в зря потраченном времени.
Миогимнастика — это хороший способ совместными усилиями врача-ортодонта, ребенка и его родителей справиться с неправильным прикусом, восстановить правильное дыхание и речь. Ежедневные упражнения, особенно если они проходят в игровой форме, дают родителям шанс провести еще больше времени со своим ребенком, сближая обоих. А ребенок, увидев результат через пару месяцев, поймет, что его старания не прошли даром, и вы вместе отпразднуете его большую победу.