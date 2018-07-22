Миогимнастика для исправления прикуса

«Гимнастика есть целительная часть медицины».

Платон

У детей неправильный прикус часто сопровождается функциональными нарушениями мышц челюстно-лицевой области. Для качественного жевания, глотания, дыхания и речи мышцы лица и ротовой полости должны находиться в равновесии. Например, ротовое дыхание вынуждает ребенка постоянно держать рот открытым. Это приводит к перенапряжению жевательных мышц и к сужению челюстей и неправильному прикусу. Или при повышенной активности мимических мышц нарушается глотание. В результате у ребенка наблюдается щель между верхними и нижними передними зубами, а отсюда и нарушение речи. Это лишь немногие примеры, показывающие, как в нашем организме все взаимосвязано.

Для работы с мышцами, помимо ортодонтических аппаратов, врачи прибегают к миогимнастике, лечебный принцип которой состоит в тренировке мышц лица, способствующей их правильному функционированию. Нарушения в челюстно-лицевой области затрагивают мышцы шеи и спины, что в конечном счете приводит к нарушениям осанки и плоскостопию у ребенка. Часто на помощь ортодонту приходят логопеды и остеопаты. Такой комплексный подход позволяет справиться с проблемой и восстановить мышечное равновесие челюстно-лицевой области и всего опорно-двигательного аппарата в целом.

Давайте рассмотрим несколько упражнений, которые назначают при самых распространенных проблемах с прикусом.

Открытый рот Укрепляем круговую мышцу рта. Упражнение назначается при постоянном открытом рте у ребенка, при ротовом дыхании и при несмыкании губ, выступании верхних передних зубов из-под губы. Пуговица. Большую плоскую пластмассовую пуговицу горизонтально положить между губами и удерживать ее сначала в течение 1 минуты, затем до 3-5 минут. Линейка. Зажать губами край линейки длиной 8–10 см и удерживать ее в горизонтальном положении. Затем положить какой-нибудь груз, по­степенно увеличивая его. Воздух. Сомкнуть губы, надуть воздух под верхнюю губу, затем под нижнюю губу. Щеки. Губы сомкнуть, надуть щеки, медленно кулаками выдавить воздух через сжатые губы.

<> Дистальный прикус

Выдвигаем нижнюю челюсть вперед при дистальном прикусе, т.е. когда нижняя челюсть и подбородок сдвинуты назад и имеется щель между верхней и нижней челюстью. Выдвинуть и удержать. Нижнюю че­люсть медленно выдвигать до тех пор, пока режу­щие края нижних резцов не установятся впереди верхних. В таком положении нижнюю челюсть удер­живать 10 секунд, затем медленно установить в исходное положение, постепенно увеличивать вре­мя до 60 секунд. Повороты головы. Предыдущее упраж­нение выполнять с поворотом головы сначала впра­во, затем влево. Нагрузка увеличивается при вы­полнении упражнения стоя. Голову слегка запроки­дывают назад, нижнюю челюсть медленно выдви­гают вперед до тех пор, пока нижние резцы устано­вятся впереди верхних. Линейка. Зажать губами край линейки длиной 6–12 см и удерживать ее в горизонталь­ном положении. Положить какой-нибудь груз, по­степенно увеличивая его.

>

Открытый прикус

Открытый прикус, при котором не смыкаются верхние и нижние передние зубы. Давление. Губы сомкнуты, зубы сжаты. Усилить давление на зубы сокращением жеватель­ных мышц. /Сопротивление. Открыть рот, располо­жить указательные и средние пальцы на зубах и боковых участках нижней челюсти. Закрывать рот, оказывая сопротивление давлением рук. Деревянная палочка. На деревянную палочку надеть резиновую трубку, проложить ее между боковыми зубами и удерживать в таком по­ложении. Сжимать и разжимать зубы, постепенно перемещая палочку по зубному ряду.

Смещение нижней челюсти

При смещении нижней челюсти в сторону и видимой асимметрии лица у ребенка. Удержание. Максимально открыть рот, переместить нижнюю челюсть в правильное поло­жение, сомкнуть зубы и удерживать в этом поло­жении нижнюю челюсть 5 секунд, затем 10 секунд, 20 секунд и так до 60.

Глубокий прикус

При глубоком прикусе, когда нижние резцы почти не видны. Удержание. Нижнюю челюсть медлен­но выдвигать вперед до тех пор, пока режущие края нижних резцов не установятся впереди верхних, в таком положении нижнюю челюсть удерживать 10 секунд, затем медленно установить в исходное по­ложение. Деревянная палочка. На деревянную палочку надевают резиновую трубку, прокладыва­ют между передними зубами, сжимают и разжима­ют зубы.

Выдающаяся нижняя челюсть

Когда у ребенка нижняя челюсть выступает вперед. Давление. Кончиком языка давить на внутреннюю поверхности верхних передних зубов до ус­талости мышц (3–5 мин.) Удержание. Зажать верхними фронтальными зубами нижнюю губу, удержать, затем отпустить ее. Зуб на зуб. Открыть рот, медленно зак­рывать его, смещая нижнюю челюсть назад и уста­навливая передние зубы в краевом смыкании. Ниж­нюю челюсть удерживать в этом положении 4 –8 секунд.

Чтобы добиться необходимого результата, все упражнения следует выполнять регулярно 2 раза в день по 10–15 раз. Без консультации ортодонта к самостоятельному выполнению упражнений приступать не стоит, чтобы не наделать ошибок и не разочароваться в зря потраченном времени.

Миогимнастика — это хороший способ совместными усилиями врача-ортодонта, ребенка и его родителей справиться с неправильным прикусом, восстановить правильное дыхание и речь. Ежедневные упражнения, особенно если они проходят в игровой форме, дают родителям шанс провести еще больше времени со своим ребенком, сближая обоих. А ребенок, увидев результат через пару месяцев, поймет, что его старания не прошли даром, и вы вместе отпразднуете его большую победу.