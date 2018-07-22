Главные события ночи с 21 на 22 июля 

Экономика Италии теряет семь миллионов евро ежедневно из-за санкций против России. Министр экономики Франции призвал власти США отменить пошлины на сталь и алюминий. Сирийская провинция Латакия приняла почти миллион беженцев. Максим Виторган поделился проблемами в отношениях с Ксенией Собчак. А Земфира ответила на вопросы о гомосексуализме.
Экономика Италии теряет семь миллионов евро ежедневно из-за санкций против России.
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