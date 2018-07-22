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Главные события ночи с 21 на 22 июля
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Главные события ночи с 21 на 22 июля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Экономика Италии теряет семь миллионов евро ежедневно из-за санкций против России. Министр экономики Франции призвал власти США отменить пошлины на сталь и алюминий. Сирийская провинция Латакия приняла почти миллион беженцев. Максим Виторган поделился проблемами в отношениях с Ксенией Собчак. А Земфира ответила на вопросы о гомосексуализме.
Экономика Италии теряет семь миллионов евро ежедневно из-за санкций против России.
Александр Усик победил Мурата Гассиева в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии Все трое судей отдали победу украинскому спортсмену.
Земфира ответила на вопросы о гомосексуализме. Певица призналась, что верит только в близких и в любовь.
Полицейские в Лос-Анджелесе арестовали вооруженного мужчину, который захватил заложников в супермаркете.
Сирийская провинция Латакия приняла почти миллион беженцев. Правительство Сирии при помощи России прилагает усилия, чтобы беженцы возвращались в свои дома.
Министр экономики Франции призвал власти США отменить пошлины на сталь и алюминий.
Преступники рассказали, почему убили Дениса Тена.
Максим Виторган поделился проблемами в отношениях с Ксенией Собчак.
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