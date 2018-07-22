Главные события ночи с 21 на 22 июля

Экономика Италии теряет семь миллионов евро ежедневно из-за санкций против России. Министр экономики Франции призвал власти США отменить пошлины на сталь и алюминий. Сирийская провинция Латакия приняла почти миллион беженцев. Максим Виторган поделился проблемами в отношениях с Ксенией Собчак . А Земфира ответила на вопросы о гомосексуализме.

Экономика Италии теряет семь миллионов евро ежедневно из-за санкций против России.

Земфира ответила на вопросы о гомосексуализме. Певица призналась, что верит только в близких и в любовь.

Полицейские в Лос-Анджелесе арестовали вооруженного мужчину, который захватил заложников в супермаркете.

Сирийская провинция Латакия приняла почти миллион беженцев. Правительство Сирии при помощи России прилагает усилия, чтобы беженцы возвращались в свои дома.

Министр экономики Франции призвал власти США отменить пошлины на сталь и алюминий.

Максим Виторган поделился проблемами в отношениях с Ксенией Собчак.