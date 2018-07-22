«Одели город в дешёвый пластик»: архитектор описал современный Екатеринбург в стиле Маяковского

Екатеринбургский архитектор и глава издательства Tatlin опубликовал у себя в Facebook стихотворение собственного сочинения, написанное в стиле Владимира Маяковского. В необычной манере архитектор описал современный Екатеринбург. В апреле прошлого года в интервью Е1.RU Эдуард Кубенский рассказал, как относится к главным городским проектам.

В разговоре с Е1.RU Эдуард рассказал, что это его единственное стихотворение в таком стиле, а написал он его ещё в 2015 году, а у себя в Facebook опубликовал к 125-летию поэта. Почитайте.

Какого чёрта! (подражая Владимиру Маяковскому и посвящая его 125-летию)

Какого чёрта!Растаял снег. Кругомдермищеи таксто лет. Когда-то был здесьпоэтов поэт, сегодня здесьпоэтов нет!Девались куда-тоавангарда заветы, теперь подаютв «Исети» котлеты!А между котлетами -Биеннале, Будто искусство -салат в сметане. Кругом небоскрёбыстоят в металлеи кажется им, что они угадали. И кажется им, что подняли отметку. На самом деле -солнце украли!И вроде был вариантвначале, когда в 90-хправа качали. Когда за рок-клубомпоэты стояли, которых послес дверей снимали. Я спрашиваю вас, какого хрена, вы «будущее»на «сегодня» сменяли?Зачем вы с Плотинызнамена сняли -они вам будильникпоставить мешали?Кругом разрушаетето, что было!А то, что будет, вас не волнует?Одели городв дешёвый пластик. И годно бы пластикбыл благородный, но и с неговы пенку сняли. Теперь каждый дом, что построен в центре, не дом, а кусок пено-декораций!Давай, налетай, народ небедный. На полках и вешалкахвсё со скидкой. Бананы, арбузы, вино и колбасы. В теплеи со светом, и крытой парковкой. И скажите вы -революций не надо, давайте как лучшеДонбассу поможем. Но где Донбасс, а где наше болото?Сомнение есть, что нам смерти охота. Сегоднянам хочетсятёплых уборных, сегоднянам надобносветлых гостиных, сегодняподайте намместо в буфетеи чтобы парадныечистыми были. Пусть будет красиво, богато и ярко, да так, чтоб завидовал каждыйизрядно. А манифестызасуньте подальшеи Маяковского с нимитуда же. Бабла от неговсё равно не прибавишь, напраснодушевные силы потратишь. И что мы имеемв остатке традиций?Десяток болвановна улице главной, Протёртые линиикрасных маршрутовИ пару дворцовДля начальников цеха. У насна глазахбалаганчик родитсяиз бездарей разных, баблаи дермища!