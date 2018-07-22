Скрытые угрозы курортных романов

Лето — горячая пора. И не только потому, что солнце припекает. Люди едут отдыхать на море, а там разгораются страсти. Он увидел её, подошёл, и, как поётся в песне, «предложил ей прогуляться по молу до утра». А дальше, как водиться, мимолётный роман и воспоминания на всю жизнь, не всегда хорошие. Курортные романы могут подпортить здоровье, нервы и даже обернутся проблемами с законом.

News.ru попросил психологов, юристов и венеролога рассказать о главных опасностях курортных романов.

Опасность первая. Бесплотные надежды

Отпуск закончился. Завтра самолёт. Южный принц сжимает в объятиях, обещает звонить, писать, приехать в гости. Проходит неделя, другая. Поклонник молчит, не отвечает на сообщения. Женщина страдает: льёт слезы, кусает локти. Психологи говорят: разбитое сердце — главная опасность курортного романа. Исчезновение поклонника способно нанести серьёзный урон самооценке.

— Как себя обезопасить? Быть более реалистичным и анализировать происходящее. Слушайте комплименты, получайте удовольствие, но понаблюдайте за действиями вашего избранника. Если его фразы однообразны, заучены, то он, скорее всего, повторяет их уже не первый раз. Может быть романы с туристками — это его хобби, — рассуждает кандидат социологических наук, психоаналитик Людмила Полянова.

«Russian World Vision»

Кадр из фильма «Мектуб, моя любовь»

Опасность вторая. Раскрутка на деньги опытным альфонсом

Вы влюблены и счастливы. Ходите в бары, рестораны, гуляете по городу. Кто платит за еду, напитки и развлечения? Вы! Но вас это не напрягает — может, у кавалера временные финансовые трудности, а начальник выдал вам щедрые отпускные. Мужчин, желающих раскрутить женщину на деньги, много во всех странах. Они могут вытянуть из вас круглую сумму и глазом не моргнуть.

— Попадаются и альфонсы, которые материально «раскручивают» женщину, и дай Бог, чтобы это не переросло в нечто большее. Можно услышать десятки и даже сотни историй о брачных авантюристах, и женщины, которые увлекаются на курортах и продолжают свои отношения позже, могут лишиться всего, и помимо разбитого сердца остаётся пустой кошелёк, — предупреждает Людмила Полянова.

Опасность третья. Венерические заболевания

Романтический ужин с продолжением. Кровать в отеле с белыми простынями, волнующие прикосновения. Осторожно! Кавалер может подарить вам не только чувственные впечатления, но и гонорею, хламидиоз, трихомониаз. Сомнительная награда за удовольствие.

— Как правило, в июне и июле люди эти заболевания получают, а в августе и в сентябре приходят их лечить. Презервативом многие намеренно не пользуются. Особенно часто не хотят пользоваться во время орального секса. Но таким способом тоже можно подхватить инфекции, — рассказывает уролог, андролог, венеролог Екатерина Макарова

Врач напоминает — существуют не только презервативы, но и дезинфицирующие средства, которыми можно обработать себя после бурной ночи.

Опасность четвёртая. Обман и ограбление

Стать участницей криминальной истории — последнее, что входит в планы романтически настроенной барышни. Но человек предполагает, а судьба располагает. Типичная ситуация: женщины из провинции приезжают в большой курортный город, они совершенно иначе смотрят на мир. Они более открытые, более наивные и доверчивые, более романтичные. И этим пользуются мошенники — втираются в доверие и обманывают, грабят, используют в корыстных целях.

— Случается не только банальное мошенничество, но и более серьёзным истории, когда человек втирается в доверие настолько, что живёт со своей потенциальной жертвой длительное время в её квартире, всё идет к браку или уже даже заключён семейный союз, и тут человек внезапно испаряется со всеми ценными вещами, — предупреждает адвокат Андрей Некрасов

Эксперт советует изучить личность человека, его бэкграунд: что он из себя представляет, чего добился за свои прожитые годы в сравнении с вами, насколько далеко он стоит от вас на социальной лестнице, каково его образование.

Опасность пятая. Стать наркокурьером

Законопослушная бухгалтер средних лет отправляется в Турцию. Она мечтает быть феей, богиней, владычицей морской, но оказывается… наркокурьером. По воле мужчины, который в неё «влюблён». Романтические барышни — лакомый кусочек для преступников, переправляющих наркотики за границу. Уголовники надеются, что женщину пограничники особо проверять не будут, и очень часто ошибаются.

— Вряд ли наркотики предложат перевозить на первом свидании, наоборот, человека в это сначала вовлекают. «Перевези, отнеси посылку» — чаще в такие ситуации попадают женщины, и потом их судят за сбыт наркотиков (до 20-ти лет лишения свободы), за укрывательство краденого (до трёх лет лишения свободы)», — рассказал адвокат Андрей Князев

Эксперт предупреждает — надо быть осторожнее и понимать, что любимый не будет заставлять вас идти на преступления, за которые вы отвечаете своей свободой.