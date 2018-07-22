Родион Газманов рассказал, почему он отказался от идеи выступать под псевдонимом

Певец считает, что известная фамилия не стала помехой в его карьере.

В интервью «Летидору» Родион Газманов рассказал об отношениях с отцом, критике со стороны окружающих и о ее влиянии на творчество.

Известный певец поделился воспоминаниями о том, что Олег Михайлович всегда был требователен к себе и своим близким. Но сегодня Родион Газманов считает, что критика звездного отца помогает ему совершенствоваться.

По признанию Родиона, отец особенно сильно за него переживал, когда тот после долгого перерыва решил снова заняться музыкой:

Когда я начал заниматься музыкой снова, отец меня очень мягко, хотя настойчиво отговаривал. Но это все продолжалось до тех пор, пока мой первый трек «Гравитация», который я выпустил в широкую публику, не встал на все радиостанции.

Лицо счастливого отдыхающего человека:)

Публикация от Rodion Gazmanov (@rodder13)

5 Июл 2018 в 3:29 PDT Как и многие дети звездных родителей, Родион Газманов думал взять псевдоним. Однако потом решил выступать под настоящей фамилией:

Но в какой-то момент я подумал, что к этой фамилии тоже имею отношение и также имею на нее право. Поэтому сегодня два Газмановых на эстраде вполне гармонично сосуществуют.

О том, с какими трудностями Родион столкнулся в переходном возрасте, и о том, по каким вопросам Олег Газманов консультируется со своим старшим сыном, читайте в полной версии интервью ЗДЕСЬ.

Фото: Instagram @rodder13