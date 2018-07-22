Ещё
Родион Газманов рассказал, почему он отказался от идеи выступать под псевдонимом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родион Газманов рассказал, почему он отказался от идеи выступать под псевдонимом 

Letidor.ru 39 минут назад
Фото: Letidor.ru
Певец считает, что известная фамилия не стала помехой в его карьере.
В интервью «Летидору» Родион Газманов рассказал об отношениях с отцом, критике со стороны окружающих и о ее влиянии на творчество.
Известный певец поделился воспоминаниями о том, что Олег Михайлович всегда был требователен к себе и своим близким. Но сегодня Родион Газманов считает, что критика звездного отца помогает ему совершенствоваться.
По признанию Родиона, отец особенно сильно за него переживал, когда тот после долгого перерыва решил снова заняться музыкой:
Когда я начал заниматься музыкой снова, отец меня очень мягко, хотя настойчиво отговаривал. Но это все продолжалось до тех пор, пока мой первый трек «Гравитация», который я выпустил в широкую публику, не встал на все радиостанции.
Лицо счастливого отдыхающего человека:)
Публикация от Rodion Gazmanov (@rodder13)
5 Июл 2018 в 3:29 PDT  Как и многие дети звездных родителей, Родион Газманов думал взять псевдоним. Однако потом решил выступать под настоящей фамилией:
Но в какой-то момент я подумал, что к этой фамилии тоже имею отношение и также имею на нее право. Поэтому сегодня два Газмановых на эстраде вполне гармонично сосуществуют.
О том, с какими трудностями Родион столкнулся в переходном возрасте, и о том, по каким вопросам Олег Газманов консультируется со своим старшим сыном, читайте в полной версии интервью ЗДЕСЬ.
Фото: Instagram @rodder13
Letidor.ru: последние новости
Леонид Агутин появился на обложке с красавицами-дочками Дарья Пынзарь решила отдать сына в первый класс в Турции Игорь Николаев с женой делятся трогательными семейными фото и видео с моря
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя45
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой43
Как живут вдовы знаменитостей
Звезды с очень большим размером груди35
Акиньшина опубликовала нежное фото со Шнуровым13
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение