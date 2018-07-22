Ещё
Пышные формы русской Кардашьян едва не выпрыгнули из купальника на пляже
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пышные формы русской Кардашьян едва не выпрыгнули из купальника на пляже 

Пятый канал 52 минуты назад
Фото: Пятый канал
24-летняя «русская Кардашьян» опубликовала два снимка с пляжа в Лос-Анджелесе.
Подписчики Анастасии в очередной раз были поражены удивительными изгибами тела девушки. В комментариях к публикации пользователи на разных языках наперебой восхищались эффектной внешностью модели. Были и те, кто недоуменно вопрошал, как добиться подобных изгибов талии.
— Широкие кости что ли? — спросил один из них.
За несколько часов публикация набрала более 150 тысяч отметок «мне нравится».
Ранее россиянка сфотографировалась в крайне тесном белье у зеркала и спросила у воздыхателей: «Как дела?».
Пятый канал: последние новости
Шелкопряд, тараканы и саранча: российские города захватывают насекомые МИД РФ объявил о старте флешмоба в поддержку арестованной в США Бутиной Юрий Лоза поддержал оскорбленных Земфирой Монеточку и Гречку
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя45
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой43
Как живут вдовы знаменитостей
Звезды с очень большим размером груди35
Акиньшина опубликовала нежное фото со Шнуровым13
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение