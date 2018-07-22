Пышные формы русской Кардашьян едва не выпрыгнули из купальника на пляже

24-летняя «русская Кардашьян» опубликовала два снимка с пляжа в Лос-Анджелесе.

Подписчики Анастасии в очередной раз были поражены удивительными изгибами тела девушки. В комментариях к публикации пользователи на разных языках наперебой восхищались эффектной внешностью модели. Были и те, кто недоуменно вопрошал, как добиться подобных изгибов талии.

— Широкие кости что ли? — спросил один из них.

За несколько часов публикация набрала более 150 тысяч отметок «мне нравится».

Ранее россиянка сфотографировалась в крайне тесном белье у зеркала и спросила у воздыхателей: «Как дела?».