Тайные браки: как советские мусульмане скрывали многоженство

Многоженство (или полигиния) — это своеобразная форма брака, которая характеризуется наличием у одного мужчины нескольких жен одновременно. Полигиния присуща многим народам и религиям. Например, согласно Корану, мусульманину разрешается иметь до четырех жен сразу.

Запрет на многоженство в СССР

С приходом советской власти в стране началась масштабная борьба с многоженством. В мусульманских республиках она проходила в рамках искоренения религии и насаждения атеизма. Полигиния расценивалась как унижение женского достоинства и нарушение ее прав. Запрет на многоженство наносил удар прежде всего по вечным противникам советского строя — по богатым мусульманам, которые могли позволить себе содержать нескольких жен. Бедные жители Средней Азии зачастую женились только после сорока, поскольку не имели возможности прокормить и одну супругу. Уголовный кодекс СССР запрещал двоеженство и многоженство и предусматривал наказание за нарушение данного закона в виде штрафа и исправительных работ, или даже лишения свободы. За сожительство с несколькими женщинами можно было лишиться и партийного билета, что было пострашнее любого штрафа.

Сила традиций

Однако жители Азии и Кавказа продолжали придерживаться своих традиций. Особенно трудным оказалось уничтожить полигинию в провинциях, где люди не желали менять веками сложившийся уклад жизни. Во-первых, потому, что это не противоречило исламским законам, во-вторых, повышало рождаемость, и, в-третьих, многоженство оставалось показателем высокого социального статуса. Так что среди многоженцев иногда встречались и руководящие работники, которым потеря партбилета уж точно не сулила ничего хорошего. Ежегодно в судах союзных республик рассматривались десятки дел о полигинии. Причем официально, на бумаге, борьба с многоженством проходила успешно. Однако на самом деле многие просто ловко скрывали своих младших жен.

Тайные браки

Чтобы не навлечь на себя неприятности, многоженцы никому не рассказывали о своих семьях. Зачастую о второй жене не знали не только коллеги мужа и соседи, но и первая супруга. С ней, кстати, мужчина заключал официальный брак в ЗАГСе. С другой женщиной (или женщинами) он сожительствовал нелегально и встречался тайно. По советским законам вторая жена могла рассчитывать только на статус матери-одиночки, а дети, рожденные от такого союза, получали фамилию матери. К тому же в суде сожительница не имела право претендовать на имущество мужа. Однако обыкновенной любовницей вторую жену назвать будет неправильно. Потому как чаще всего между мужчиной и женщиной совершался специальный религиозный обряд — никах, согласно которому женщина приобретала в мусульманском обществе официальный статус замужней дамы.