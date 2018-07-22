Ещё
Тайные браки: как советские мусульмане скрывали многоженство
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тайные браки: как советские мусульмане скрывали многоженство 

Русская семерка 38 минут назад
Фото: Русская семерка
Многоженство (или полигиния) — это своеобразная форма брака, которая характеризуется наличием у одного мужчины нескольких жен одновременно. Полигиния присуща многим народам и религиям. Например, согласно Корану, мусульманину разрешается иметь до четырех жен сразу.
Запрет на многоженство в СССР
С приходом советской власти в стране началась масштабная борьба с многоженством. В мусульманских республиках она проходила в рамках искоренения религии и насаждения атеизма. Полигиния расценивалась как унижение женского достоинства и нарушение ее прав. Запрет на многоженство наносил удар прежде всего по вечным противникам советского строя — по богатым мусульманам, которые могли позволить себе содержать нескольких жен. Бедные жители Средней Азии зачастую женились только после сорока, поскольку не имели возможности прокормить и одну супругу. Уголовный кодекс СССР запрещал двоеженство и многоженство и предусматривал наказание за нарушение данного закона в виде штрафа и исправительных работ, или даже лишения свободы. За сожительство с несколькими женщинами можно было лишиться и партийного билета, что было пострашнее любого штрафа.
Сила традиций
Однако жители Азии и Кавказа продолжали придерживаться своих традиций. Особенно трудным оказалось уничтожить полигинию в провинциях, где люди не желали менять веками сложившийся уклад жизни. Во-первых, потому, что это не противоречило исламским законам, во-вторых, повышало рождаемость, и, в-третьих, многоженство оставалось показателем высокого социального статуса. Так что среди многоженцев иногда встречались и руководящие работники, которым потеря партбилета уж точно не сулила ничего хорошего. Ежегодно в судах союзных республик рассматривались десятки дел о полигинии. Причем официально, на бумаге, борьба с многоженством проходила успешно. Однако на самом деле многие просто ловко скрывали своих младших жен.
Тайные браки
Чтобы не навлечь на себя неприятности, многоженцы никому не рассказывали о своих семьях. Зачастую о второй жене не знали не только коллеги мужа и соседи, но и первая супруга. С ней, кстати, мужчина заключал официальный брак в ЗАГСе. С другой женщиной (или женщинами) он сожительствовал нелегально и встречался тайно. По советским законам вторая жена могла рассчитывать только на статус матери-одиночки, а дети, рожденные от такого союза, получали фамилию матери. К тому же в суде сожительница не имела право претендовать на имущество мужа. Однако обыкновенной любовницей вторую жену назвать будет неправильно. Потому как чаще всего между мужчиной и женщиной совершался специальный религиозный обряд — никах, согласно которому женщина приобретала в мусульманском обществе официальный статус замужней дамы.
Русская семерка: последние новости
Какие правила должны были соблюдать «деды» в Советской армии Капитан Врунгель: кто был его прототипом в жизни Чьим прахом из пушки стрелял Джонни Депп
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя45
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой43
Как живут вдовы знаменитостей
Звезды с очень большим размером груди35
Акиньшина опубликовала нежное фото со Шнуровым13
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение