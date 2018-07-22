Ещё
Почему любимец женщин Джо Дассен не нашел счастья в личной жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему любимец женщин Джо Дассен не нашел счастья в личной жизни 

Teleprogramma.pro 31 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Он выходил на сцену, этот обаятельный брюнет с голубыми глазами в белоснежном костюме, начинал негромко петь о любви, глядя в глаза, казалось, каждому сидящему в зале, — и все вокруг замирали, впитывая этот необыкновенный баритон, ловя искреннюю улыбку, наслаждаясь волшебством. Его песни о любви звучали во всем мире, у него вышло 6 золотых дисков, у него была слава и миллионы поклонников. А он искал любовь. Американский француз В это трудно поверить, но певец, которого считали воплощением духа Франции, родился и провел детство в Америке. Прадед Джо — выходец из Одессы, он эмигрировал в свое время в Штаты и женился на американке. Отец Джо Дассена долго не мог найти себя — он пытался ставить спектакли, играть в кино… Потом, поскитавшись некоторое время по Европе, семья осела в Париже — Джо в то время было 12 лет. И этот город принес большие перемены семье Дассенов.
Фильм, снятый отцом Джо, получил награду. Отец на волне успеха развелся с женой и завел новую семью. А потрясенный этими событиями Джо уехал на родину — в Америку. Там он пытается найти свое место в жизни: учится в университете и подрабатывает барменом, мойщиком посуды и даже мусорщиком. В свободное время, как и многие парни того времени, Джо бренчит на гитаре и поет популярные песенки. А после окончания университета он принял решение вернуться в Париж.
Джо Дассен (слева) с родителями (1970 год). Источник: wikipedia.org Первая жена — личный менеджер, секретарь, стилист и диетолог Встреча с Мариз Массьера стала для Джо по-настоящему судьбоносной. Именно Мариз, решив сделать любимому сюрприз ко дню рождения, тайком записала его песенки и отнесла их на радио. Там решили, что у молодого человека интересный голос, и предложили записать пластинку. Впрочем, первые музыкальные опыты Дассена не увенчались успехом — песни в стиле кантри не вызвали интереса у слушателей.
Джо Дассен и Мариз Массьера. Источник: youtube.com  Джо это задело. Он решил не останавливаться, пока он не отыщет свой стиль. Настоящей удачей для него стало знакомство с Жаком Пле. Вместе с ним Джо выбирал лучшие мировые хиты, потом они переделывали популярные песни для французских слушателей, — и дело пошло.
А потом у Джо Дассена открылся композиторский талант. Он принялся одну за другой сочинять удивительно романтичные и нежные композиции, которые сразу нашли отклик в сердцах миллионов.
Мариз поддерживает его во всех начинаниях. Жена стала для Джо Дассена незаменимым человеком: она научилась водить машину, несколько раз в день укладывала непослушные кудри мужа, она стирала и отглаживала его «фирменные» белые костюмы, в которых он покорял публику на концертах. Мариз, кроме того, была его секретарем и менеджером, отвечала на корреспонденцию, следила за его питанием…
Несмотря на такие близкие отношения и преданность жены, через 10 лет после свадьбы Джо Дассен и Мариз расстались. Женщина долго не могла забеременеть, хотя они оба очень хотели ребенка. Когда же наконец у них родился долгожданный малыш, ему суждено было прожить всего несколько дней. После такого удара супруги не смогли больше быть вместе. Вторая жена — мать его детей С Кристин Дельво певец познакомился случайно. В то время он еще состоял в браке с Мариз, но уже было ясно, что отношения с женой подходят к концу. В Кристин он влюбился, по его собственным словам, «как мальчишка». После развода с Мариз Дассен поспешил сделать предложение Кристин — и она согласилась. Скоро у них родился сын, но отношения между супругами быстро перестали напоминать романтическую историю любви.
Джо Дассен и Кристин Дельво. Источник: youtube.com  Кристин не давала покоя певцу своей ревностью. Кроме того, обнаружилось, что она страдает алкоголизмом и наркоманией. Попав под влияние жены, Джо Дассен и сам некоторое время употреблял кокаин.
Певец постепенно скатывался в пучину депрессии — он не видел никакого просвета впереди. Была надежда на то, что рождение второго ребенка как-то повлияет на Кристин и спасет брак — но этого не произошло, и сразу после того, как Кристин родила второго сына, Джо Дассен развелся с женой. Однако терять сыновей он не собирался — и через суд добился права опекать детей. Не выдержало сердце Все эти битвы — с женой, ее зависимостью, собственными проблемами с кокаином, — не прошли даром для певца. Со сцены он продолжал улыбаться зрителям и радовать их проникновенными песнями, а что творилось у него в душе — знали только самые близкие.
Проблемы со здоровьем у него начались еще в ранней юности — врачи предупреждали, что с его сердцем нужно беречься, поменьше путешествовать и избегать волнений. Однако Дассен, решив насладиться отдыхом вместе с сыновьями, отправился на Таити. Буквально на следующий день после прибытия ему стало плохо — прямо в ресторане, где он обедал, певца настиг сердечный приступ, от которого он так и не оправился.
Это произошло летом 1980 года, Джо Дассену не было и 42 лет. Близкие друзья тогда в один голос обвинили в произошедшем его жену Кристин, по их мнению, именно она довела Джо Дассена до серьезной депрессии и нервного истощения.
А песни Джо Дассена до сих пор звучат во всем мире и проникают в самое сердце.
Teleprogramma.pro: последние новости
Бабушкина Кристина Константиновна На какие жертвы Мирей Матье пошла ради своей главной любви Урсуляк Александра Сергеевна
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя45
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой43
Как живут вдовы знаменитостей
Звезды с очень большим размером груди35
Акиньшина опубликовала нежное фото со Шнуровым13
Новости партнеров
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение