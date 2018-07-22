Почему любимец женщин Джо Дассен не нашел счастья в личной жизни

Он выходил на сцену, этот обаятельный брюнет с голубыми глазами в белоснежном костюме, начинал негромко петь о любви, глядя в глаза, казалось, каждому сидящему в зале, — и все вокруг замирали, впитывая этот необыкновенный баритон, ловя искреннюю улыбку, наслаждаясь волшебством. Его песни о любви звучали во всем мире, у него вышло 6 золотых дисков, у него была слава и миллионы поклонников. А он искал любовь. Американский француз В это трудно поверить, но певец, которого считали воплощением духа Франции, родился и провел детство в Америке. Прадед Джо — выходец из Одессы, он эмигрировал в свое время в Штаты и женился на американке. Отец Джо Дассена долго не мог найти себя — он пытался ставить спектакли, играть в кино… Потом, поскитавшись некоторое время по Европе, семья осела в Париже — Джо в то время было 12 лет. И этот город принес большие перемены семье Дассенов.

Фильм, снятый отцом Джо, получил награду. Отец на волне успеха развелся с женой и завел новую семью. А потрясенный этими событиями Джо уехал на родину — в Америку. Там он пытается найти свое место в жизни: учится в университете и подрабатывает барменом, мойщиком посуды и даже мусорщиком. В свободное время, как и многие парни того времени, Джо бренчит на гитаре и поет популярные песенки. А после окончания университета он принял решение вернуться в Париж.

Джо Дассен (слева) с родителями (1970 год). Источник: wikipedia.org Первая жена — личный менеджер, секретарь, стилист и диетолог Встреча с Мариз Массьера стала для Джо по-настоящему судьбоносной. Именно Мариз, решив сделать любимому сюрприз ко дню рождения, тайком записала его песенки и отнесла их на радио. Там решили, что у молодого человека интересный голос, и предложили записать пластинку. Впрочем, первые музыкальные опыты Дассена не увенчались успехом — песни в стиле кантри не вызвали интереса у слушателей.

Джо Дассен и Мариз Массьера. Источник: youtube.com Джо это задело. Он решил не останавливаться, пока он не отыщет свой стиль. Настоящей удачей для него стало знакомство с Жаком Пле. Вместе с ним Джо выбирал лучшие мировые хиты, потом они переделывали популярные песни для французских слушателей, — и дело пошло.

А потом у Джо Дассена открылся композиторский талант. Он принялся одну за другой сочинять удивительно романтичные и нежные композиции, которые сразу нашли отклик в сердцах миллионов.

Мариз поддерживает его во всех начинаниях. Жена стала для Джо Дассена незаменимым человеком: она научилась водить машину, несколько раз в день укладывала непослушные кудри мужа, она стирала и отглаживала его «фирменные» белые костюмы, в которых он покорял публику на концертах. Мариз, кроме того, была его секретарем и менеджером, отвечала на корреспонденцию, следила за его питанием…

Несмотря на такие близкие отношения и преданность жены, через 10 лет после свадьбы Джо Дассен и Мариз расстались. Женщина долго не могла забеременеть, хотя они оба очень хотели ребенка. Когда же наконец у них родился долгожданный малыш, ему суждено было прожить всего несколько дней. После такого удара супруги не смогли больше быть вместе. Вторая жена — мать его детей С Кристин Дельво певец познакомился случайно. В то время он еще состоял в браке с Мариз, но уже было ясно, что отношения с женой подходят к концу. В Кристин он влюбился, по его собственным словам, «как мальчишка». После развода с Мариз Дассен поспешил сделать предложение Кристин — и она согласилась. Скоро у них родился сын, но отношения между супругами быстро перестали напоминать романтическую историю любви.

Джо Дассен и Кристин Дельво. Источник: youtube.com Кристин не давала покоя певцу своей ревностью. Кроме того, обнаружилось, что она страдает алкоголизмом и наркоманией. Попав под влияние жены, Джо Дассен и сам некоторое время употреблял кокаин.

Певец постепенно скатывался в пучину депрессии — он не видел никакого просвета впереди. Была надежда на то, что рождение второго ребенка как-то повлияет на Кристин и спасет брак — но этого не произошло, и сразу после того, как Кристин родила второго сына, Джо Дассен развелся с женой. Однако терять сыновей он не собирался — и через суд добился права опекать детей. Не выдержало сердце Все эти битвы — с женой, ее зависимостью, собственными проблемами с кокаином, — не прошли даром для певца. Со сцены он продолжал улыбаться зрителям и радовать их проникновенными песнями, а что творилось у него в душе — знали только самые близкие.

Проблемы со здоровьем у него начались еще в ранней юности — врачи предупреждали, что с его сердцем нужно беречься, поменьше путешествовать и избегать волнений. Однако Дассен, решив насладиться отдыхом вместе с сыновьями, отправился на Таити. Буквально на следующий день после прибытия ему стало плохо — прямо в ресторане, где он обедал, певца настиг сердечный приступ, от которого он так и не оправился.

Это произошло летом 1980 года, Джо Дассену не было и 42 лет. Близкие друзья тогда в один голос обвинили в произошедшем его жену Кристин, по их мнению, именно она довела Джо Дассена до серьезной депрессии и нервного истощения.

А песни Джо Дассена до сих пор звучат во всем мире и проникают в самое сердце.