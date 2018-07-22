Женщина для президента. Как учительница стала первой леди Франции

Мир был очарован, когда узнал историю любви президента Франции Эммануэля Макрона и его учительницы — супруги Брижит. Роман 16-летнего ученика с преподавательницей, которая старше его на 24 года, перерос в крепкий брак. Казалось бы, их необычная пара должна была стать самой обсуждаемой среди гостей Чемпионата мира по футболу, как и сборная их страны, но их затмила Колинда Грабар-Китарович — президент Хорватии. На глазах первой леди Франции под проливным дождем Колинда расцеловывала ее супруга, пока та одиноко наблюдала за ними с футбольной VIP-ложи. Многолетнее исполнение роли жены политика научило госпожу Макрон сдержанности и хладнокровию.

«Мне не нравится, что у него никогда не бывает свободного времени. Папарацци преследуют на каждом шагу. Нет возможности расслабиться ни на минуту. Это самая тяжелая сторона. Иногда создается впечатление, что каждое слово дорого стоит. Приходится постоянно сдерживать и контролировать себя», — говорила она в одном из интервью.

Первая леди родилась в семье шоколатье: пять поколений Тронье (девичья фамилия Брижит), снабжали жителей города Амьен шоколадом, французскими пирожными макарон и другими десертами. Ее семье принадлежит несколько кондитерских магазинов во Франции. Брижит — младший ребенок из шестерых детей в семье. Родители — богатые буржуа — не скупились на образование детей. Для младшей дочери выбрали профессию преподавательницы французского и латинского языков. Брижит много училась и много читала. Ее друг, писатель Филипп Бессон , говорит, что с ней всегда интересно поговорить — она полна литературных цитат. Сама Бриджит сравнивает себя с главной героиней романа Гюстава Флобера : «Я немного госпожа Бовари».

Как и ее любимый литературный персонаж, Бриджит рано вышла замуж — ей было чуть больше 20 лет, когда она стала женой будущего банкира Андре Луи Озьера. Как складывался брак Брижит и Андре мы не знаем, но за время их отношений у пары родилось трое детей: Себастьян (род. 1975), Лоранс (род. 1977) и Тифэн (род. 1984). А в 2006 году они развелись. «Любовь смела все на своем пути и привела меня к первому разводу. Ей невозможно было сопротивляться», — признается она.

Ее дочь Лоранс как-то после занятий в иезуитском лицее La Providence рассказала матери о своем однокласснике «всезнайке»: «В моем классе учится сумасшедший, он знает все на свете!» Этим умным малым оказался будущий президент Франции и второй супруг Брижит — Эммануэль Макрон.

Перед тем как начать преподавать в лицее своей дочери и будущего мужа, Брижит вела классы в Париже и Страсбурге. Возвращение на родину в 1991 году перевернуло ее жизнь. Эммануэль выделялся среди других учеников: «Он не был похож на других. Не был подростком. С остальными взрослыми он вел себя на равных». Они сблизились, когда стали вместе работать над школьной театральной постановкой, в 1994 году у них завязался роман. Родители Эммануэля были против этих отношений. Решив оградить сына от «временного увлечения», отправили его оканчивать выпускной класс в Париж. Но молодой человек был настроен серьезно, своей возлюбленной он так и сказал: «Ты никуда от меня не денешься, я вернусь и женюсь на тебе».

В 2007 году они поженились в небольшой ратуше в курортном городе Пикардии, их гости едва поместились в торжественный зал. Будущему президенту Франции было уже 30. Их первый публичный выход состоялся спустя восемь лет — пара появилась на государственном приеме, который был устроен в честь визита короля Испании Фелипе и его супруги. Макрон на тот момент занимал пост министра экономики. Тогда-то мир и узнал их историю любви. С тех пор Брижит стала сопровождать мужа практически на каждой деловом мероприятии. Она помогает и всячески поддерживает супруга в его политической карьере. Президент Франции считает жену главной советчицей и верным помощником, как-то на одном публичном мероприятии он признался, что многим обязан Брижит: «Она помогла мне стать тем, кем я являюсь». Все ее дети поддержали Эммануэля в президентской предвыборной гонке.

В августе прошлого года статус супруги главы государства Франции был юридически кодифицирован: Брижит Макрон получила неоплачиваемую представительскую должность, согласно которой обязана вместе с президентом представлять Францию на международных саммитах и встречах, самостоятельно встречаться с французскими и иностранными гражданами, а также лично участвовать в мероприятиях культурной и социальной направленности. Сама же Брижит уверяет, что ей чужда роль первой леди: «Я не чувствую себя в этой роли. Это вообще перевод американского выражения, который не имеет со мной ничего общего. Я не чувствую себя ни первой, ни последней, и даже не леди. Я Брижит Макрон!»

Брижит Макрон: 20 цитат о любви, политике и моде

Улыбка открывает все двери: правила жизни президента Хорватии

Миссис президент. Как девушка из хорватской деревни возглавила страну