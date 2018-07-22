Садальский вспомнил Задорнова

«Мы презираем Запад, однако это не мешает нам во всем его копировать», — процитировал Садальский своего друга и вспомнил забавную историю из жизни.

Актер рассказал, что в один из Новых годов, которые отмечали в ЦДЛ, он оказался за одним столом с Задорновым. Актер хотел узнать, действительно ли юморист дружит с Ельциным и Михалковым, однако Михаил постоянно уходил от ответа.

Садальский сравнил поведение Задорнова с «мылом в бане» — как бы ни подходили с вопросом о власти к Задорнову, он всегда ловко уворачивался. Однако, когда мужчина начал говорить о политике, он выразил мысль, которую Стас запомнил на долгие годы. Задорнов сказал, что правители, против которых выступает Ксения Собчак , ужасны, но еще хуже ее компания.

Садальский помянул Задорнова и поздравил всех своих читателей с Днем Рождения великого юмориста и знатока людей, который в этом году мог бы отметить свой юбилей.