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Садальский вспомнил Задорнова
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Садальский вспомнил Задорнова 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
«Мы презираем Запад, однако это не мешает нам во всем его копировать», — процитировал Садальский своего друга и вспомнил забавную историю из жизни.
Актер рассказал, что в один из Новых годов, которые отмечали в ЦДЛ, он оказался за одним столом с Задорновым. Актер хотел узнать, действительно ли юморист дружит с Ельциным и Михалковым, однако Михаил постоянно уходил от ответа.
Садальский сравнил поведение Задорнова с «мылом в бане» — как бы ни подходили с вопросом о власти к Задорнову, он всегда ловко уворачивался. Однако, когда мужчина начал говорить о политике, он выразил мысль, которую Стас запомнил на долгие годы. Задорнов сказал, что правители, против которых выступает Ксения Собчак, ужасны, но еще хуже ее компания.
Садальский помянул Задорнова и поздравил всех своих читателей с Днем Рождения великого юмориста и знатока людей, который в этом году мог бы отметить свой юбилей.
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