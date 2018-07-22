За что раскритиковали Анастасию Ивлееву в Сети? Спойлер: это связано с Элджеем

Фанаты пары Элджея (24) и Анастасии Ивлеевой (27) ликуют: чуть ли не каждый день парочка делится совместными Stories. Правда, нашлись и те, кому союз пришёлся не по душе.

Ведущую стали все чаще обвинять в копировании Элджея: «Ты стала копией Элджея, берёшь его стиль и манеры, зачем ты это делаешь!»; «Фу, ты превратилась в жалкую пародию на Элджея»; «Сначала эти волосы как у него, теперь ещё и гардероб, зачем ты так делаешь? Раньше была женственной и подчеркивала свои достоинства, не то, что сейчас!» — пишут в комментариях.

все слайды

Имидж у Насти и вправду сильно изменился — вместо откровенных платьев с каблуками она выбирает модные спортивные костюмы с кроссовками. Но зато они с Элджеем точно на одной волне и утрут нос своими Couple Match даже Ариане Гранде и Питу Дэвидсону.

все слайды

Напомним, о романе Элджея и Ивлеевой стало известно месяц назад, когда они одновременно выложили фотографию в Instagram. Сначала многие подумали, что это прикол или хитрый пиар-ход, но когда парочку засняли целующихся в аэропорту и вместе отдыхающих в Турции — сомнения рассеялись. Кажется, любовь!

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/za-chto-raskritikovali-anastasiyu-ivleevu-v-seti-spojler-eto-svyazano-s-eldzheem/