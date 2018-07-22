Ещё
За что раскритиковали Анастасию Ивлееву в Сети? Спойлер: это связано с Элджеем
Далее:
Читайте также:
Ещё

За что раскритиковали Анастасию Ивлееву в Сети? Спойлер: это связано с Элджеем 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Фанаты пары Элджея (24) и Анастасии Ивлеевой (27) ликуют: чуть ли не каждый день парочка делится совместными Stories. Правда, нашлись и те, кому союз пришёлся не по душе.
Ведущую стали все чаще обвинять в копировании Элджея: «Ты стала копией Элджея, берёшь его стиль и манеры, зачем ты это делаешь!»; «Фу, ты превратилась в жалкую пародию на Элджея»; «Сначала эти волосы как у него, теперь ещё и гардероб, зачем ты так делаешь? Раньше была женственной и подчеркивала свои достоинства, не то, что сейчас!» — пишут в комментариях.
все слайды
Имидж у Насти и вправду сильно изменился — вместо откровенных платьев с каблуками она выбирает модные спортивные костюмы с кроссовками. Но зато они с Элджеем точно на одной волне и утрут нос своими Couple Match даже Ариане Гранде и Питу Дэвидсону.
все слайды
Напомним, о романе Элджея и Ивлеевой стало известно месяц назад, когда они одновременно выложили фотографию в Instagram. Сначала многие подумали, что это прикол или хитрый пиар-ход, но когда парочку засняли целующихся в аэропорту и вместе отдыхающих в Турции — сомнения рассеялись. Кажется, любовь!
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/za-chto-raskritikovali-anastasiyu-ivleevu-v-seti-spojler-eto-svyazano-s-eldzheem/
Peopletalk: последние новости
Новый скандал между старыми подругами — что сказала Пэрис Хилтон о Линдси Лохан? Фанаты Джастина Бибера требуют его вернуть усы, но Хейли против! Редкий выход: Иван Телегин и Пелагея на светской вечеринке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя51
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой46
Звезды с очень большим размером груди36
Акиньшина опубликовала нежное фото со Шнуровым14
Как живут вдовы знаменитостей
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение