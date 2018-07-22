Внучка Грейс Келли отметила 20-летие топлес-вечеринкой у

Камилла Готтлиб продолжает покорять соцсети. На этот раз откровенными фотографиями.

Камилла Готтлиб, дочь принцессы Стефании от ее бывшего телохранителя Жана Раймона Готтлиба, давно покоряет Instagram. Еще год назад многие интернет-пользователи отметили, что внучка Грейс Келли и князя Монако Ранье III не только невероятно хороша собой, но еще и ведет очень интересную жизнь: много путешествует, ходит на вечеринки и встречается с друзьями. Неудивительно, что с таким раскладом любой ее пост в микроблоге широко обсуждается в прессе. И на этот раз девушка заставила говорить о себе по случаю своего дня рождения, который она, как и полагается, отметила с размахом…

Камилла Готтлиб (слева) с подругой

Внучка Грейс Келли решила отпразновать 20-летие с друзьями на престижном курорте Лазурного Берега под названием Рокбрюн-Кап-Мартен. Причем, судя по соцсетям, Камилла собрала гостей на роскошной вилле с бассейном и обошлась без пафосного праздника. Все присутствующие, как и именница, были одеты в шорты и майки и просто хорошо проводили время.

Не обошлось и без откровенных снимков. Так, на одном из кадров Готтлиб предстала перед подписчиками топлес со спины. Правда, не одна, а в компании с подругой.

Камилла Готтлиб (слева) с подругой

Ранее, кстати, Камиллу сравнивали с известной бабушкй Грейс Келли. При этом некоторые уверяли, что внешне они невероятно похожи: тот же овал лица, разрез глаз, форма носа и губ, оттенок волос (подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ). Нашлись и те, кто посоветовал Готтлиб пойти по стопам родственницы и стать актрисой. Интересно, прислушается ли девушка к этим советам.

Камилла Готтлиб

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