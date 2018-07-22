Ещё
Внучка Грейс Келли отметила 20-летие топлес-вечеринкой у
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внучка Грейс Келли отметила 20-летие топлес-вечеринкой у 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Камилла Готтлиб продолжает покорять соцсети. На этот раз откровенными фотографиями.
Камилла Готтлиб, дочь принцессы Стефании от ее бывшего телохранителя Жана Раймона Готтлиба, давно покоряет Instagram. Еще год назад многие интернет-пользователи отметили, что внучка Грейс Келли и князя Монако Ранье III не только невероятно хороша собой, но еще и ведет очень интересную жизнь: много путешествует, ходит на вечеринки и встречается с друзьями. Неудивительно, что с таким раскладом любой ее пост в микроблоге широко обсуждается в прессе. И на этот раз девушка заставила говорить о себе по случаю своего дня рождения, который она, как и полагается, отметила с размахом…
Камилла Готтлиб (слева) с подругой
Внучка Грейс Келли решила отпразновать 20-летие с друзьями на престижном курорте Лазурного Берега под названием Рокбрюн-Кап-Мартен. Причем, судя по соцсетям, Камилла собрала гостей на роскошной вилле с бассейном и обошлась без пафосного праздника. Все присутствующие, как и именница, были одеты в шорты и майки и просто хорошо проводили время.
Не обошлось и без откровенных снимков. Так, на одном из кадров Готтлиб предстала перед подписчиками топлес со спины. Правда, не одна, а в компании с подругой.
Камилла Готтлиб (слева) с подругой
Ранее, кстати, Камиллу сравнивали с известной бабушкй Грейс Келли. При этом некоторые уверяли, что внешне они невероятно похожи: тот же овал лица, разрез глаз, форма носа и губ, оттенок волос (подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ). Нашлись и те, кто посоветовал Готтлиб пойти по стопам родственницы и стать актрисой. Интересно, прислушается ли девушка к этим советам.
Камилла Готтлиб
Грейс Келли
Золотая клетка: принцессы, жизнь которых далека от сказки
Художница показала, как бы выглядели диснеевские принцессы в нашей жизни
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Максим Дрозд: «У меня всегда были штампы в паспорте Виктория Боня: «Я обрела тело, о котором мечтала Джо не делится едой: актер «Друзей» располнел до неузнаваемости
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя51
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой46
Звезды с очень большим размером груди36
Акиньшина опубликовала нежное фото со Шнуровым14
Как живут вдовы знаменитостей
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение