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Как я чуть не вышла замуж за американского генерала
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Как я чуть не вышла замуж за американского генерала 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
О том, что Интернет — штука небезопасная, знают, конечно, все. При этом, чтобы стать жертвой мошенников, к примеру, брачных аферистов, достаточно просто завести аккаунт на любом популярном ресурсе. Даже если вы не помышляете о романе, у вас с большой долей вероятности может появиться «жених». Причём не обычный менеджер из Новгорода, Питера или Тюмени. На российский «рынок невест» вышли иностранцы, и в Интернете расцвел махровым цветом новый подвид эпистолярного жанра — письма на корявом, пропущенном через онлайн-переводчик русском языке…
Любовь нечаянно нагрянет
Строго говоря, лав-стори журналиста «Аиста на крыше» началась со странного, полученного в популярной соцсети письма, подписанного: «бригадный генерал Моника». Женское имя топ-офицера, разумеется, смущало… Впрочем, поскольку послание явно обрабатывалось онлайн-переводчиком, можно было предположить ошибку транслита. Но, так или иначе, в письме значилось: «Добрый день! Я выбрал интерес на вас через профиль и счёл необходимым написать. Мне 47 лет, я потерял жену три года назад через автомобильную аварию. Я работаю как бригадный генерал в Афганистане миротворческой миссии. Мой выход на пенсию очень скоро, я нахожусь в поиске женщины для серьёзных отношений. Не могли бы вы написать мне и сделать удачное знакомство»… Корреспонденция вызвала улыбку и желание насмешить рассказом о нём знакомых, но через несколько часов прилетели еще несколько призывов к знакомству, и это породило вопрос: с чего бы вдруг на меня, словно сговорившись, накинулись брачные аферисты?
Я имею большой дом в штате Калифорния, но если ты не захочешь жить в США, готов продать свой дом за 500 млн долларов и жить с тобой в твоей стране.
Вообще-то мошенников, разводящих простушек на деньги, в Интернете обычно называют скаммерами, от английского scum — пена, накипь, подонки. Отсюда и наименование сайтов, где попавшиеся на удочку женщины рассказывают свои печальные истории, — Fake-Scam, что, собственно, в переводе не нуждается. Заглянув на пару таких ресурсов, несложно заметить: содержание постов, сообщающих об американских «женихах», примерно одинаково, то есть жулики действуют по единой, общей для всех и, кстати, совсем нехитрой схеме. Не понятно было другое — почему на такую откровенную лажу клюет так много россиянок? Решив провести собственный «следственный эксперимент», я разослала ответы всем заинтересовавшимся мною «генералам». Итак, семь моих лав-стори стартовали и начали стремительно развиваться. Правда, на предложения пообщаться в скайпе мои поклонники отвечали, что по роду службы не имеют права пользоваться личным ноутом, а признаваться в любви из штаба просто неудобно, но, демонстрируя чувства, «генералы» забрасывали свою «невесту» письмами, в которых содержались:
страстные признания: «Я счастлив, ханни! Я встретил особую женщину, подобную арфе, и теперь знаю, что, когда уйду со службы, буду иметь прекрасную жену»;
недвусмысленные обещания: «Я имею большой дом в штате Калифорния, но если ты не захочешь жить в США, готов продать свой дом за 500 млн долларов и жить с тобой в твоей стране»;
давление на жалость: «Я вдовец, имею биологическую дочь и ещё усыновленного ребёнка, который по некоторым причинам пока живёт в лагере для беженцев. Им обоим очень нужна мать»;
фотографии, на которых красавец «жених» обнимает детишек, купается в океане и играет в баскетбол с группой рослых солдат…
В общем, всё было как в сказке. На протяжении целых полутора месяцев. А потом пошли уже совершенно иные письма, и поскольку все они оказались примерно одинаковы, ограничимся перепиской с «генералом Моникой».
Что им стоит дам построить
Сообщив, что через неделю возвращается из «горячей афганской точки» в Соединенные Штаты и уже отправил прошение о «визе невесты» для своей «ханни», «Моника» решил раскрыть свой самый большой секрет. Оказывается, во время одной из боевых операций ему достался принадлежавший некоему наркодилеру кейс с миллионом долларов. Вот только увезти это богатство с собой в США при всём желании невозможно — там действует чрезвычайно строгая фискальная система, поэтому придется уплатить с ввозимой суммы драконовский налог, и от миллиона практически ничего не останется… Однако, по словам «генерала», выход из положения всё же имеется. Узнав, что в России с такими вещами всё гораздо проще, он обратился в службу курьерской доставки, которая занимается передачей невестам свадебных подарков. Причём делается это буквально за пару дней. Если, конечно, оплатить экспресс-услугу, и стоит этот сервис до смешного недорого, каких-то 5,5 тысяч евро! Надо лишь перевести эту сумму на указанный счёт, и чемодан с миллионом специальным авиарейсом доставят прямо домой его «ханни»…
Моя дочь, которая, пока я на службе в Афганистане, находится в платном пансионе, оказалась на улице, так как я из-за боевых операций не перевел оплату за её содержание. Бедная девочка ночует в коробке на окраине города. Переведи, пожалуйста, на её имя 2,7 тысячи долларов.
На объяснения, что мизерная зарплата не позволяет расходовать такие деньги даже ради большой и чистой любви, «генерал Моника» отреагировал неожиданно: «Дорогая, я сделаю тебя богатой женщиной. Но сейчас мне самому необходима помощь. Во время военных действий по моему автомобилю стреляли. Я тяжело ранен, лежу в госпитале. А за операцию, без которой я могу умереть, мне надо платить. Лечение будет стоить три тысячи долларов. Я надеюсь, что ты перешлешь мне эти деньги на счёт госпиталя, в котором я лежу, не имея медицинской помощи»… Итак, сумма уменьшилась почти наполовину. Но и её у «невесты» не оказалось. После чего пришло следующее письмо: «Милая, у меня ещё одно несчастье. Моя дочь, которая, пока я на службе в Афганистане, находится в платном пансионе, оказалась на улице, так как я из-за боевых операций не перевел оплату за её содержание. Бедная девочка ночует в коробке на окраине города. Переведи, пожалуйста, на её имя 2,7 тысячи долларов, чтобы она могла вернуться в пансион». Поскольку варианты писем-просьб были мне известны по постам на Fake-Scam, можно было выходить из игры…
Вкус бесплатного сыра
За те недели, что продолжались бурные виртуальные романы с «генералами», на антискам-форумах скопилось немало новых слёзных историй. Можно ли этим несчастным помочь? Тем, кто уже пострадал, — вряд ли. Остальным — не исключено, если почаще рассказывать в СМИ о том, что «влюблённые американские генералы» после проверки их IP-адресов оказываются, как правило, заурядными парнями из Нигерии. Кстати, на удочку африканских аферистов попадаются далеко не одни российские женщины. Не так давно о подобной беде поведала в своем блоге австралийка Джен Маршал, которую мошенник развёл на 250 тысяч долларов. Под её публикацией сразу же появились десятки комментариев пострадавших от скаммеров полячек, украинок, болгарок и даже жительниц вполне благополучной Германии…
На одном из мужских форумов на днях появилось предупреждение петербуржца, который несколько недель переписывался с «дочерью министра финансов Республики Кот-д'Ивуар».
Справедливости ради, следует сказать: далеко не все, прочитав исповеди обманутых женщин, испытывают к ним жалость. Пишут и такое: «В том, что случилось, никто, кроме вас, не виноват! На что вы надеялись? Насколько я понял, вами двигало тупое желание выйти замуж. А теперь вы на весь мир кричите: „Спасите! Помогите!“ Да, денег, безусловно, жалко. Но вспомните Глеба Жеглова из всеми нами любимого фильма. Он говорил: „Наказания без вины не бывает“. А кто виноват в том, что с вами произошло, ясно как божий день»… Судя по всему, это писал мужчина, уверенный в том, что подобная беда ему не грозит. Но он очень ошибается. На одном из мужских форумов на днях появилось предупреждение петербуржца, который несколько недель переписывался с «дочерью министра финансов Республики Кот-д'Ивуар». Юная красавица, воспылавшая к нему страстной любовью, намеревалась даже переехать жить в Россию. Но её планы сорвались, так как «папа-министр» внезапно обанкротился и не смог выделить дочери четыре тысячи долларов на билет. Деньги были высланы ей «возлюбленным» незамедлительно, а о том, что случилось далее, догадаться нетрудно. И возникает вопрос: есть ли способы бороться с этим злом? Сегодня, к сожалению, практически нет. Убедившись в этом после тщательного изучения статей Уголовного кодекса, я решила напоследок поиграть с «генералом Моникой» и сообщила ему, что помогу его бедной дочурке, но он должен узнать обо мне всю правду. У меня три сына, две дочери, семь кошек и несколько собак, которых моё доброе сердце не позволит оставить в России. Поэтому переехать в Америку я смогу, лишь захватив с собой всех близких мне детей и животных. Ответ пришёл сразу же, и в нём после указания номера счёта, на который мне следовало перечислить деньги, была приписка: «Я счастлив, ханни, что ты умеешь так любить свою семью, и готов купить очень большой дом, чтобы всем нам хватило там места». Это звучало безмерно трогательно. Но, поскольку виртуальные романы были окончены, мне оставалось лишь в последний раз открыть фотографию «Моники». Затянутый в генеральскую форму, он настолько искренне улыбался, что у меня сам собой вырвался печальный вздох: а вдруг это была та самая, «настоящая» любовь, и я прошла мимо собственного счастья?.. Фотографии из переписки Светланы Белоусовой.
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