Спустя 56 лет бабушка из России разыскала своего друга по переписке из Китая

Несколько пожелтевших от времени писем, в которых таится полувековая привязанность. 56 лет назад неожиданный случай свел советскую девушку Люсю с Дуань Чуньсю, ровесницей из городского округа Сянтань провинции Хунань. Девушки стали друзьями по переписке. В то время еще не было интернета, поэтому доставка писем на такое большое расстояние была очень долгой. Девушки использовали русский язык для общения. К сожалению, по некоторым причинам, переписка была прервана. (Фотографии к статье по этой ссылке — прим.ред).

Спустя 56 лет, во время проведения Чемпионата мира по футболу, проживающая в Саранске бабушка Люся внезапно увидела, что по соседству с ней живут корреспонденты из Китая. Она попросила их помочь найти потерянного друга по переписке. Огромным желанием Людмилы было узнать здорова ли ее подруга и как она поживает.

7 июля все узнали об этой удивительной истории. А на следующий день она получила свое завершение, так как та самая Дуан Чуньсю из Сянтаня нашлась. Хотя бабушке Дуань уже исполнился 71 год, ее здоровье ослабло, и она смутно помнила о своем друге по переписке, но женщина смогла узнать себя на старых фотографиях, где еще совсем молодая. Родственники бабушки Дуань вместо нее обменялись электронной почтой с Люсей. Так молодые девушки уже стали семидесятилетними бабушками, бумажные письма сменились электронными, но спустя полвека долгая дружба двух людей наконец получила продолжение.

Ищу старого друга спустя 56 лет Эта трогательная история, длиною в 56 лет, вернула читателей назад в ту удивительную эпоху писем. 56 лет назад советская девушка Люся и ее ровесница из Китая стали друзьями по переписке. Они общались на русском языке, письма писали не очень длинные, а их основной темой для разговоров была университетская жизнь.

Людмила вспомнила, что отправила своей подруге три письма, а ответных получила два. Но благодаря этой небольшой переписке русская бабушка узнала, что Дуань Чуньсю живет в провинции Хунань, городском уезде Сянтань и учится в школе номер два, в группе 16 или 76. Вместе с письмом Людмила получила открытку с изображение рассвета на озере Сиху и ароматизированную бумагу с изображением розы из Сямэнь, а также фотографию самой Дуань Чуньсю.

В следующем письме, которое датировано 1962 годом, Дуань Чуньсю рассказала, что получила письмо от Людмилы и ее подарки: фотографию школы и пионерскую эмблему. Китаянка написала, что ей 15 лет, с учебой все в порядке и жизнь ее прекрасна. Еще девушка попросила свою подругу из России в следующем письме отправить свое фото. Однако впоследствии по некоторым причинам, общение прервалось. В эпоху без интернета это означало, что связь двух людей точно потеряна.

Прошло 56 лет, юные девушки превратились в бабушек. Сейчас Людмила живет в городе Саранске. Это небольшой городок с населением чуть больше 300 тысяч человек. Однако в этом году он принял четыре матча Чемпионата мира по футболу. Волей судьбы, по соседству с Людмилой сняли квартиру журналисты из Китая. Женщина решилась рассказать свою историю и попросить помощи у них.

Русская бабушка рассказала, что в молодости она часто переезжала, и многие вещи были утеряны. Но письма и подарки от Дуань Чуньсю сохранились до сегодняшнего дня. Она верила, что с помощью интернета её подруга по переписке найдется. Женщина хотела узнать, как поживает ее китайская подруга и здорова ли она. (Фотографии к статье по этой ссылке — прим.ред).

История завершилась буквально через два дня История о поиске давних друзей за несколько дней стала очень популярна в интернете. Пожелтевшие страницы писем и подарки, сохранившиеся спустя 56 лет, не оставили равнодушным ни одного пользователя. В социальных сетях многие оставляли подобные комментарии: «не было никаких необычных обстоятельств и вечной разлуки, но спустя столько лет воспоминания не были стерты и сохранены недорогие, но милые сердцу подарки», «эти женщины живут в разных странах, у них практически не было возможности общаться, но их чистая дружба — самое ценное».

Журналист аккредитованного СМИ Чжан Хэюнь рассказал, что в конце июня он и команда освещали события в Саранске, а после собирались вернуться в Москву. За день до отъезда, к ним пришла соседка, живущая напротив, по имени Людмила. Эта русская бабушка сказала: «Мне нужно кое-что показать вам». Людмила достала письма от Дуань Чуньсю пятидесяти шестилетней давности и попросила корреспондентов помочь разыскать ее. «Людмила тоже думала, что вероятность найти подругу очень маленькая, но решила, что лучше попробовать».

Вернувшись в Китай, Чжан Хэюнь и его коллеги нашли переводчика для содержания писем, чтобы как можно точнее узнать место учебы друга из Китая, ее группу и имя. 7 июля несколько аккаунтов в социальных сетях таких как «русская литература» и «русскоязычная редакция», опубликовали историю о подругах, приложив фотографии и страницы писем. Этот рассказ стал распространяться в сети с невероятной скоростью.

Вскоре, отозвался человек, представившийся бывшим одногруппником Дуань Чуньсю. Он заявил, что молодая девушка на фото очень похожа на ту, с которой он когда-то учился. Совпадение было и в том, что этот человек в то время проходил обучение в Сянтань, в средней школе номер 2, в 76 группе. Также он сообщил, что Дуань Чуньсю уже вышла на пенсию, но состояние ее здоровья не очень хорошее. 8 июля Чжан Хэюнь получил подтверждение от сына Дуань Чуньсю, что это действительно та самая подруга Люси, которой сейчас уже исполнился 71 год и живет она в Сянтань.

Участники Международного фестиваля дружбы народов России и Китая в Хабаровском крае

За два дня, зная лишь имя и имея одну фотографию, было восстановлено общение, которое прервалось 56 лет назад. Чжан Хэюнь сам не мог поверить в это! Действительно, в нашей время информационные технологии становятся все более развитыми. Также восхищает количество совершенно чужих людей, которые так ответственно подошли к поиску давних подруг.

Дружба продолжается, пусть даже электронные письма сменили бумажные

Сначала журналист Чжан Хэюнь и его коллеги связались с Дуань Чуньсю. Затем им снова пришлось разыскать бабушку Люсю из России, чтобы сообщить ей эту новость. «Здоровье Людмилы ухудшилось, поэтому ей пришлось лечь в больницу. Но она была крайне счастлива, узнав об этой новости. Женщина оставила свой электронный адрес и настойчиво попросила нас передать его родственникам своей давней подруги». Затем сын Дуань Чуньсю также передал бабушке Люсе почту.

56 лет назад общались с помощью писем, а теперь по электронной почте. Хотя способ переписки изменился, но значимость дружбы не уменьшилась

Сын бабушки из Китая рассказал, что его мама уже много лет страдает от болезни, сейчас условия жизни хорошие, но ее физическое и психологическое здоровье не в лучшем состоянии. Также родственники сообщили, что Дуань Чуньсю плохо помнит о своем опыте общения с подругой из России, но она узнала себя на фотографии в молодости.

Итак, родственники Дуань Чуньсю и Люся получили контакты друг друга. Семья бабушки из Китая считает, что сейчас очень развито общение по интернету, можно обмениваться видео и письмами, чтобы поддерживать связь. Однако бабушка Дуань уже практически забыла русский язык, а бабушка Люся пользуется устаревшей моделью мобильного телефона, поэтому плохо владеет современными приложениями для общения. Возможно, в дальнейшем она научиться пользоваться специальными приложениями переводчиками, чтобы общаться со своими китайскими друзьями.