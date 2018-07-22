Как вернуться из отпуска и по-настоящему отдохнуть: 6 практических советов

Постарайтесь не нарушать режим

Как бы странно это ни звучало, но ложитесь спать пораньше. Отпуск — отличный шанс восстановить режим сна. Ранние отбои и подъёмы взбодрят — у вас появятся силы для новых свершений. Никто не отменял ночные тусовки, но не стоит каждый вечер уходить в отрыв — в таком случае после отпуска вам понадобится ещё недельный отгул.

Гоните прочь мысли о работе

Постарайтесь забыть о работе и о проблемах. Если это возможно, выключите телефон и положите его в сейф. Сразу станет спокойнее. Неделя, проведённая без социальных сетей, может стать самой яркой за последнее время. Так почему бы не попробовать! Фото: pinterest.com Не сидите в помещении

Старайтесь как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Вместо закрытого бассейна искупайтесь в море или озере, вместо пинг-понга в холле отеля освойте большой теннис. Хочется весь день проспать в номере? Окей, поддайтесь искушению, но не злоупотребляйте. Не больше, чем на пару дней. Иначе лень возьмёт своё, и единственное, что останется в памяти, будет обстановка в вашей ванной комнате.

Путешествуйте

Попробуйте провести отпуск активно. Если вы не планируете далеко уезжать от места отдыха, арендуйте велосипед вместо машины. В таком случае приятная физическая нагрузка совместится с обзором достопримечательностей. Главное — двигайтесь, вовремя перекусывайте и получайте удовольствие от процесса. Фото: Pixabay.com Пробуйте новое

Отпуск — лучшее время, чтобы освоить что-то новое. Запишитесь на курсы танцев, осуществите детскую мечту (например, прыгните с парашютом), пробуйте новую кухню, познакомьтесь с новым для вас видом спорта. Если не полениться и сделать свой отдых насыщенным, то яркие впечатления и приятные воспоминания останутся с вами надолго.

Позаботьтесь о своём здоровье

Если вы решили уехать подальше от дома, то помните о времени, необходимом для акклиматизации. Первые три-четыре дня стоит провести спокойно и не увлекаться алкоголем. Обязательно возьмите с собой аптечку с необходимыми лекарствами на случай простуды или расстройства желудка (и не забудьте положить сумку с лекарствами в багаж — в ручной клади её провозить нельзя). Помните, что всё должно быть в меру. Не стоит перегибать палку — ни со спортом, ни с алкоголем. Местную кухню можно и нужно пробовать, но с учётом того, что ваш организм может не сразу её принять. Так что поначалу не увлекайтесь экзотикой. Если хочется спать, не стоит нестись на пробежку, лучше дайте организму восстановиться. В таком случае вы по-настоящему отдохнёте, а отпуск запомнится надолго. Фото: WallpapersCraft.com Статьи по теме Постотпускной синдром: как снова вернуться к тренировкам Как заниматься спортом в отпуске: 5 советов, которые реально работают Как питаться в отпуске: по советам и примерам диетологов 9 способов отдохнуть, если этим летом у вас нет отпуска

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