Институт бабушек нужен стране

Сентенция про то, что женщины живут дольше мужчин, стала звучать в последнее время как упрёк.

Грядущая пенсионная реформа как будто спровоцировала обострение вялотекущей хронической обиды. «Вам-то хорошо, а вот мы…»

Хоть бери и извиняйся перед обиженным сильным полом за это досадное недоразумение. С какой такой стати женщины раньше выходят на пенсию, — кусают губы некоторые, — на них же пахать можно. Может, и можно, но не очень долго.

Давным-давно все было иначе. Продолжительность жизни слабого пола была ниже, чем сильного. В 19 веке, когда пенсионное законодательство только формировалось, женщины, измученные многочисленными родами, крайне редко переживали своих мужей. Вот именно, если кто забыл, «детопроизводство» для физического состояния женщины имеет определяющее значение. Из-за этого слабый пол, отмечают социологи, быстрее теряет трудоспособность. Изнашивается, если хотите. Родить и воспитать ребёнка, как бы там кто ни фыркал, тот ещё стресс для организма.

Конечно, женщины перестали рожать по 12 детей, как 100 лет назад, по это не означает, что по выносливости они приравнялись к мужчинам. Чистая физиология. Слабому полу, как бы не сопротивлялись феминистки, длительная работа даётся труднее. Это не я придумала. Это слова социолога Ольги Разумовской

Кроме того, если государство и решится когда-нибудь сравнять пенсионный возраст для обоих полов, это будет сделано только после того, когда оно само перестанет нуждаться в «институте бабушек». Так в нашей стране сложилось исторически: женщина выходит на пенсию пораньше, чтобы помогать детям растить внуков. В Европе, на которую вы любим равняться, как известно, все не так. Там, выходя на заслуженный отдых, слабый пол действительно отдыхает, у нас же попросту меняет сферу деятельности. Была кассиром, стала няней. Была инженером, переквалифицировалась в повара.

Представляете, что начнётся, если наши бабушки-пенсионерки вдруг все рванут путешествовать по заморским странам, бросив детей и внуков? Коллапс.

К такому перевороту в сознании нужно готовиться на уровне государства. Вот когда до каждого кружка и каждой секции детвору после школы будут развозить специальные автобусы, когда родители смогут спокойно отдавать малыша в ясли с полутора лет и в случае чего брать больничный, не боясь потерять в зарплате, тогда и поговорим. А пока, мужчины, примите наши извинения.