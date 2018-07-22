Аджария осталась без воды: урожай и турсезон под угрозой

Жители высокогорной Аджарии остались без воды. Водопровод не работает, в подземных скважинах тоже сухо. Ситуацию усугубляет жаркая погода. Что происходит в регионе, рассказала корреспондент телеканал «МИР 24» Диана Иоселиани.

Жара пришла, завяли помидоры. Крестьяне говорят, этот урожай обречен. В июльский зной поливать необходимо два раза в день, а такой возможности нет. Дождевая вода, которую успели собрать, тоже на исходе.

«Наши помидоры и огурцы считаются самыми вкусными в Аджарии. Они растут на горных склонах, под солнцем, но нуждаются во влаге. Без воды они так и не дозреют, иссохнут и начнут гнить», — говорит местный житель Давид Кекелидзе.

На прилавках небольшого рынка на сельской площади уже виден результат засухи. Фрукты и овощи потеряли товарный вид. То же самое происходит с ягодами. Малина, ежевика, смородина. Кусты желтеют, а почва превращается в глину.

«Это домашние сорта, которым тоже нужно столько же воды, как и другим культурам. Это диким кустам в лесу ничего не надо. Посмотрите, и кукуруза у меня тоже погибает», — посетовала местная жительница Наира Замбахидзе.

Водонасосная станция вышла из строя еще весной, но тогда была вода в колодцах, и люди обходились. Летом артезианские источники обмелели. Теперь вся деревня ходит с пустыми ведрами. Дома ни посуду ни помыть, ни постирать.

«Так больше невозможно жить. Мы, наверное, будем вынуждены переехать отсюда. Ну как же так можно держать людей без воды. Каждый день супруг привозит баллоны из райцентра, часами стоит в очереди», — рассказала местная жительница Нино Амиридзе.

Деревни уже опустели. Местные власти сами делятся статистикой, но при этом не обнадеживают. По их словам, работы по строительству водонасосной станции начнутся скоро, но когда завершатся, неизвестно. Проект дорогой, на него нужны средства из республиканского бюджета.

На проблемы с питьевой водой жалуются и жители Кобулети. В пик туристического сезона там потребление воды возрастает втрое, поэтому имеющиеся мощности не справляются с работой.

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