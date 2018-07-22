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Жена звезды «Универа» Арарата Кещяна впервые показала лицо старшей дочери
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Жена звезды «Универа» Арарата Кещяна впервые показала лицо старшей дочери 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
До этого малышку старательно прятали от любопытных глаз.
Катя Кещян — жена комедийного актера, радио— и телеведущего, экс-участника команды КВН РУДН, звезды ситкома «Универ» Арарата Кещяна — впервые показала публике лицо старшей дочери Евы.
В личном Instagram женщина разместила видеоролик, в ходе которого малышка снимает очки и обаятельно улыбается на камеру.
Мы решились. Знакомьтесь. Ева Араратовна,
— представила поклонникам кроху супруга Арарата Кещяна.
Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)
21 Июл 2018 в 10:22 PDT  Публика пришла в восторг: «Она копия вас с мужем одновременно, такое возможно? Класс», «Красота неописуемая», «Какая красотка-очаровашка с папиными глазками», «Красавица, на мамочку похожа», «Какая девочка! Куколка, принцесса», — комментирует аудитория социальных сетей.
Напомним, Арарат Кещян с 2013 года женат во второй раз, его избранница — бизнесвумен Екатерина Шепета. В 2014 году супруги впервые стали родителями: на свет появилась малышка Ева. Диана, младшая дочь пары, родилась осенью 2017 года.
К слову, не так давно звезда «Универа» Арарат Кещян показал фото и видео отдыха с женой и дочками.
Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)
17 Июн 2018 в 9:20 PDT  Фото: Instagram
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