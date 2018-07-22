Жена звезды «Универа» Арарата Кещяна впервые показала лицо старшей дочери

До этого малышку старательно прятали от любопытных глаз.

Катя Кещян — жена комедийного актера, радио— и телеведущего, экс-участника команды КВН РУДН , звезды ситкома «Универ» Арарата Кещяна — впервые показала публике лицо старшей дочери Евы.

В личном Instagram женщина разместила видеоролик, в ходе которого малышка снимает очки и обаятельно улыбается на камеру.

Мы решились. Знакомьтесь. Ева Араратовна,

— представила поклонникам кроху супруга Арарата Кещяна.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

21 Июл 2018 в 10:22 PDT Публика пришла в восторг: «Она копия вас с мужем одновременно, такое возможно? Класс», «Красота неописуемая», «Какая красотка-очаровашка с папиными глазками», «Красавица, на мамочку похожа», «Какая девочка! Куколка, принцесса», — комментирует аудитория социальных сетей.

Напомним, Арарат Кещян с 2013 года женат во второй раз, его избранница — бизнесвумен Екатерина Шепета. В 2014 году супруги впервые стали родителями: на свет появилась малышка Ева. Диана, младшая дочь пары, родилась осенью 2017 года.

К слову, не так давно звезда «Универа» Арарат Кещян показал фото и видео отдыха с женой и дочками.

Публикация от Катя Кещян. Москва. (@katyakeshchyan)

17 Июн 2018 в 9:20 PDT Фото: Instagram

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