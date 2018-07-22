«Мы знакомы почти 25 лет»: Иосиф Пригожин рассказал о давней дружбе с Вахтангом Кикабидзе

Продюсер Иосиф Пригожин посвятил теплое и трогательное послание актеру Вахтангу Кикабидзе , который, как выяснилось, сыграл в его судьбе очень важную роль и даже помог спасти жизнь дочери Данаи . В Сети не знали об этом факте биографии известной в шоу-бизнесе персоны и прочитали откровения Пригожина с немалым интересом.

Продюсер и супруг популярной певицы Валерии написал послание грузинскому актеру Вахтангу Кикабидзе, блиставшему в «Мимино» и других картинах. На днях артист отметил 80-летие, однако сейчас он живет в Грузии и не приезжает в России из политических соображений и в силу преклонного возраста. Иосиф Пригожин рассказал, что он знаком с Вахтангом Кикабидзе уже 25 лет и их связывают не только дружеские, но и духовные отношения.

«Никогда не забуду, как я, будучи мальчишкой, стал Вашим продюсером, и Вы, доверившись мне, — старшим и близким другом для меня и моей семьи. И более того, Вы являетесь духовным отцом моей дочери Данаи Пригожиной, и благодаря крестику, который Вы ей однажды подарили, ее жизнь в трагической ситуации была спасена. За это буду Вам благодарен до конца моих дней. Хотя жизнь нас разделила по разным странам, в моем сердце по-прежнему живут любовь и бесконечное к Вам уважение», — написал Пригожин. В Сети поддержали поздравление Иосифа и написали приятные слова и пожелания в адрес Вахтанга Кикабидзе. Не смогли комментаторы удержаться и от замечаний в адрес былой внешности Пригожина, когда на его голове еще красовалась шевелюра. «Как же я его обожаю. С юбилеем. Здоровья. Концертов в России. Как же мы ждем. Ностальгия» «Как хорошо что вы полысели, вам без волос гораздо лучше» «Ух ты, молодой и с волосами Пригожин» «Люблю Его песни, люблю фильмы с его участием! Он мимино моего детства, им и останется! Живите долго и будьте здоровы!»

«Иосиф, так трогательно Вы написали, по-доброму. Как редко читаешь такие слова, спасибо Вам за Вашу человечность, а Вахтангу здоровья и счастья на долгие годы!» «Как я вам завидую, он супермен моей молодости. Поздравляю с юбилеем» Иосиф является не только верным и благодарным другом, но и настоящим рыцарем для своей хрупкой жены Валерии. Пригожин носит супругу на руках, когда она очень устает от ходьбы на каблуках.