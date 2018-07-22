Жены олигархов, которых не поменяли на 2 по 25

В 1980 году, находясь в заключении, Алишер Усманов отправил Ирине Винер платок, что по узбекским обычаям означает предложение руки и сердце. Влюбленные поженились в 1992 году. С тех пор Ирина — верная подруга и надежный тыл для своего мужа. «Алишер — он король, бог, у него даже имя такое. А я женщина, и потому всего лишь его порождение. Ребро. И он в свое пространство редко кого впускает. Но это вовсе не значит, что мы не близки. Наоборот, мы понимаем друг друга, разговариваем, советуемся, он меня критикует», — делилась Ирина секретами успешного брака в одном из интервью.

Со своим будущим мужем Ирина Агаларова познакомилась еще в школьные годы. После окончания института они с Аразом сыграли свадьбу. Супруги счастливы в браке уже больше 40 лет и за это время ничуть не потеряли интерес друг к другу. По словам Ирины, главное — все время развиваться и расширять кругозор, тогда мужчине никогда не станет с тобой скучно.

Людмила Лисина (жена председателя совета директоров Новолипецкого меткомбината и владельца активов холдинга Universal Cargo Logistics Holding Владимира Лисина

Людмила Лисина — человек не слишком любящий излишнее внимание к своей персоне. С мужем она также познакомилась в школьные годы и спустя некоторое время получила от него предложение руки и сердца. В браке у супругов родилось трое детей, но семейная жизнь — не единственное, чему Людмила уделяет особое внимание. Она владеет частной галереей «Сезоны» на Сретенском бульваре, и активно прививает мужу любовь к искусству.

Виктор и Марина Вексельберг познакомились во время учебы в столичном МИИТе и, когда окончательно поняли, что отношения стали слишком серьезными, поженились. Марина — нечастый гость светских мероприятий, она не появляется на обложках глянцевых журналов и неохотно дает интервью. Все свое внимание супруга бизнесмена уделяет работе. Она возглавляет благотворительный фонд «Добрый век», который помогает людям с психическими заболеваниями.

Галина Цветкова прошла со своим мужем огонь, воду и медные трубы. Когда они с Николаем поженились, он был кадровым военным. В 2002 году Галина стала акционером компании ЗАО «Ломоносовский фарфоровый завод», а позже выступила уже в качестве владельца предприятия. Помимо этого, она также входит в состав правления фонда просвещения «МЕТА» и благотворительного фонда «Виктория».