Приморские судебные приставы нашли должницу в холодильнике

Жительница Дальнегорска, задолжавшая по алиментам более 300 тысяч рублей, пряталась от судебных приставов в холодильнике, сообщает пресс-служба УФССП по Приморскому краю.

В сообщении говорится, что должница не трудоустроена и ведет разгульный образ жизни. Ее ребенка воспитывает бабушка, являющаяся опекуном своей внучки. Должница иногда приходила домой, но ночевала в летнем домике, опасаясь конфликта с родственниками.

Когда женщина вместе со своим сожителем появилась дома, судебным приставам позвонила бабушка. Прибыв на место, приставы встретили мужчину, который сообщил, что должница ушла. При этом исполнитель закона заметил отключенный от сети холодильник. Открыв его, судебный пристав увидел скрючившуюся должницу.

Женщина вела себя агрессивно, нецензурно выражалась, пыталась оттолкнуть судебного пристава и скрыться. В отношении должницы будет возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).