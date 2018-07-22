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СМИ: Гарет Бэйл отменил свадьбу
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СМИ: Гарет Бэйл отменил свадьбу 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
28-летний полузащитник "Реала" Гарет Бэйл, а также его невеста 26-летняя Эмма Риз-Джонс отменили свадьбу, которая должна была состояться этим летом в Италии, информирует The Sun. Причиной стали разногласия девушки со своим отцом. Как отмечается, ранее мужчина отсидел шестилетний срок в тюрьме за международное мошенничество на сумму 2 миллиона фунтов стерлингов.
По мнению Риз-Джонс, перенос свадьбы поможет наладить отношения с отцом, а также вернуть физическую форму после рождения ретьего ребенка. Напомним, в мае у пары родился сын (также у них две дочери). Гарет и Эмма познакомились еще в детстве — они учились в одной школе Whitchurch High School в Кардиффе.
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