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Этот прекрасный лебедь обнял человека в благодарность за спасение
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Этот прекрасный лебедь обнял человека в благодарность за спасение 

Bigpicture.ru 39 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Лебеди не особенно дружелюбные животные. Они предпочитают держаться границ территории обитания, преданны своему партнеру и не испытывают к людям ни малейшего интереса. Поэтому когда наш герой — спасенный лебедь — в знак благодарности обнял своего спасителя, это вызвало удивление у всего мира!
Ричард Виз, британский телеведущий, наткнулся на этого лебедя во время прогулки по заповеднику Абботсберри. Бедная птица застряла в изгороди, и выбраться самостоятельно у нее никак не получалось. Когда Ричард освободил бедняжку, она в знак благодарности обвила своей длинной гибкой шеей его шею и доверчиво прижалась к нему. «Это удивительное чувство — когда дикое, в сущности, животное вдруг так доверилось вам!» — рассказывал растроганный Ричард. Эти фотографии наверняка вызовут у вас восторг и приятное тепло на душе.
Источник: factroom.ru  «Я прижал лебедя к груди, чтобы он почувствовал себя в безопасности».
«Я ощущал, как бьется его сердце».
Виз помог осмотреть раны лебедя.
«Это действительно потрясающее чувство — когда животное доверяет вам, и вы это знаете».
«Когда оно понимает, что вы не причините ему никакого вреда».
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