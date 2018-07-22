Этот прекрасный лебедь обнял человека в благодарность за спасение

Лебеди не особенно дружелюбные животные. Они предпочитают держаться границ территории обитания, преданны своему партнеру и не испытывают к людям ни малейшего интереса. Поэтому когда наш герой — спасенный лебедь — в знак благодарности обнял своего спасителя, это вызвало удивление у всего мира!

Ричард Виз, британский телеведущий, наткнулся на этого лебедя во время прогулки по заповеднику Абботсберри. Бедная птица застряла в изгороди, и выбраться самостоятельно у нее никак не получалось. Когда Ричард освободил бедняжку, она в знак благодарности обвила своей длинной гибкой шеей его шею и доверчиво прижалась к нему. «Это удивительное чувство — когда дикое, в сущности, животное вдруг так доверилось вам!» — рассказывал растроганный Ричард. Эти фотографии наверняка вызовут у вас восторг и приятное тепло на душе.

Источник: factroom.ru «Я прижал лебедя к груди, чтобы он почувствовал себя в безопасности».

«Я ощущал, как бьется его сердце».

Виз помог осмотреть раны лебедя.

«Это действительно потрясающее чувство — когда животное доверяет вам, и вы это знаете».

«Когда оно понимает, что вы не причините ему никакого вреда».